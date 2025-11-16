Um churrascão tranquilo entre amigos virou cena de desespero na tarde deste domingo, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
Um homem de 59 anos acabou baleado no meio da confraternização depois que a arma de um guarda civil municipal, de 58 anos, disparou do nada dentro da casa onde todos estavam reunidos.
Segundo informações, o guarda — que estava de folga — manuseava sua pistola calibre 9 mm quando um disparo escapou e atingiu a vítima na perna e na região da virilha. O clima de festa virou correria: gente gritando, tentando ajudar, enquanto o homem caía ferido no chão.
O SAMU chegou rápido, prestou os primeiros socorros e levou a vítima consciente, mas com ferimentos sérios, ao hospital. Testemunhas garantem que não houve briga, discussão ou qualquer confusão antes do tiro — tudo indica mesmo que foi um disparo acidental.
A pistola do guarda, junto com carregadores e munições, foi apreendida. A perícia da SSP esteve no local e o caso ficou registrado na Delegacia.