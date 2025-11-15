15 de novembro de 2025
REAÇÃO GRAVÍSSIMA

Adolescente sofre parada cardíaca após comer doce em shopping

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
A adolescente Heloísa Oliveira ainda perguntou sobre os ingredientes do doce, antes de comer.
  Um simples passeio acabou se transformando em desespero para uma adolescente de 17 anos, nesta quarta-feira (12), ao sofrer uma gravíssima reação alérgica após consumir um doce feito com castanha e entrar em parada cardiorrespiratória, no Shopping Jaraguá em Araraquara, a 141 km de Piracicaba.

Antes de comer o doce, Heloísa de Oliveira Cardoso ainda teria perguntado se o produto continha amendoim — alimento ao qual é altamente alérgica. Mesmo assim, minutos depois, ela começou a passar mal, perdeu os sentidos e desabou no chão, provocando correria e pânico entre clientes e funcionários.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e iniciaram uma dramática tentativa de reanimação que durou mais de 40 minutos, enquanto dezenas de pessoas acompanhavam a cena em choque. A adolescente foi intubada no local e levada às pressas para o Hospital São Paulo, onde permanece internada em estado gravíssimo.

Especialistas explicam que alergias alimentares podem desencadear reações violentas e fulminantes, quando o organismo entende o alimento como uma “ameaça” e provoca um colapso generalizado. Esse tipo de crise pode evoluir em poucos minutos para situações fatais.

O Shopping Jaraguá informou, em nota, que brigadistas e bombeiros civis prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes externas e que o centro de compras conta com funcionários treinados para emergências.

A família de Heloísa pede orações e vive a angústia pela recuperação da jovem enquanto a cidade reage com comoção diante do episódio.

