JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
QUEDA FATAL

Piloto de motocross morre em acidente brutal em Horto Florestal

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Cleiton Nobre de Oliveira Gaspar, de 28 anos morreu durante um salto.
 Um treino comum de lazer de motocross terminou em tragédia na manhã deste sábado (15) no Horto Florestal de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

 O piloto Cleiton Nobre Gaspar, de 28 anos, perdeu a vida depois de uma queda violenta logo após executar um salto na pista. De acordo com as informações, ele estava acompanhado do irmão quando perdeu o controle da moto ao aterrissar e foi lançado.

 Equipes do Samu chegaram rapidamente ao local. A Unidade de Suporte Avançado tentou reanimar o piloto por vários minutos, mas ele não respondeu aos procedimentos. A morte foi confirmada na própria pista.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Científica, que realizou a perícia para esclarecer como a sequência de impactos aconteceu e registrar oficialmente o acidente.

