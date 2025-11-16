Um treino comum de lazer de motocross terminou em tragédia na manhã deste sábado (15) no Horto Florestal de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
VEJA MAIS
- Bando armado invade casa, faz família refém e "some" com tudo
- Operação da Polícia Civil flagra bebidas suspeitas e drogas em bares e adegas de Piracicaba
O piloto Cleiton Nobre Gaspar, de 28 anos, perdeu a vida depois de uma queda violenta logo após executar um salto na pista. De acordo com as informações, ele estava acompanhado do irmão quando perdeu o controle da moto ao aterrissar e foi lançado.
Equipes do Samu chegaram rapidamente ao local. A Unidade de Suporte Avançado tentou reanimar o piloto por vários minutos, mas ele não respondeu aos procedimentos. A morte foi confirmada na própria pista.
A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Científica, que realizou a perícia para esclarecer como a sequência de impactos aconteceu e registrar oficialmente o acidente.