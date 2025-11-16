Um compilado recente de seguradoras e instituições de segurança pública mostra que determinados modelos continuam figurando entre os mais procurados por ladrões em diferentes regiões do país.
Conhecer esse cenário ajuda motoristas a reforçar cuidados e reduzir as chances de se tornarem vítimas.
Modelos que mais chamam a atenção dos criminosos
A presença maciça de veículos populares nas ruas e a grande procura por peças no mercado paralelo contribuem para que esses automóveis sejam alvo constante de quadrilhas especializadas.
Parte dessa frota ainda circula com sistemas de proteção defasados, o que facilita abordagens rápidas.
Nos estudos nacionais mais recentes, aparecem com frequência:
- Volkswagen Gol
- Hyundai HB20
- Chevrolet Onix
- Fiat Argo
- Ford Ka
- Fiat Uno
- Renault Kwid
- Fiat Strada
- Toyota Corolla
- Honda Civic
Por que determinados carros são alvo recorrente?
A preferência não é aleatória. Em geral, os criminosos apostam na combinação entre grande circulação e facilidade de revenda de componentes.
Quanto maior a frota, maior é a demanda por peças, o que alimenta o interesse de quadrilhas.
Modelos sem travas reforçadas, sistemas de rastreamento ou alarmes atualizados também se tornam mais vulneráveis, sobretudo em áreas urbanas com alta incidência criminal.
Comportamentos que ajudam a reduzir riscos
Parte da prevenção depende de hábitos diários. A forma como o veículo é estacionado e deixado no dia a dia influencia diretamente a exposição ao crime.
Algumas medidas simples podem dificultar a ação de ladrões, como:
- Evitar deixar objetos à vista, como mochilas e eletrônicos.
- Estacionar em trechos bem movimentados e iluminados.
- Usar travas manuais de volante ou de pedais.
- Certificar-se de trancar o carro e acionar o alarme sempre que sair.
Tecnologias acessíveis que reforçam a proteção
Soluções modernas têm se tornado aliadas importantes para proprietários.
Rastreadores com bloqueio remoto, alarmes com sensores de movimento e sistemas integrados ao celular permitem acompanhar o carro em tempo real.
Caso haja tentativa de furto, o motorista recebe alertas imediatos e pode acionar medidas preventivas antes que o veículo seja levado para longe.
Como agir diante de um furto ou roubo
Se a ocorrência for inevitável, é essencial agir rapidamente, mas sem se expor a riscos.
O registro do boletim de ocorrência deve ser feito o quanto antes, seguido da comunicação à seguradora. Quando o automóvel possui rastreador, o acionamento imediato aumenta as chances de localização.
A orientação dos especialistas é clara: não tente recuperar o veículo por conta própria. Todas as informações relevantes devem ser repassadas à polícia, que fará o acompanhamento pelos canais oficiais.