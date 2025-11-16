Um compilado recente de seguradoras e instituições de segurança pública mostra que determinados modelos continuam figurando entre os mais procurados por ladrões em diferentes regiões do país.

Conhecer esse cenário ajuda motoristas a reforçar cuidados e reduzir as chances de se tornarem vítimas.

VEJA MAIS:

Modelos que mais chamam a atenção dos criminosos