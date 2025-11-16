16 de novembro de 2025
OS 10 'QUERIDINHOS'

Carros roubados: veja lista atualizada dos mais visados

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Estes dados ajudam motoristas a reforçar cuidados e reduzir as chances de se tornarem vítimas.
Um compilado recente de seguradoras e instituições de segurança pública mostra que determinados modelos continuam figurando entre os mais procurados por ladrões em diferentes regiões do país.

Conhecer esse cenário ajuda motoristas a reforçar cuidados e reduzir as chances de se tornarem vítimas.

VEJA MAIS:

Modelos que mais chamam a atenção dos criminosos

A presença maciça de veículos populares nas ruas e a grande procura por peças no mercado paralelo contribuem para que esses automóveis sejam alvo constante de quadrilhas especializadas.

Parte dessa frota ainda circula com sistemas de proteção defasados, o que facilita abordagens rápidas.

Nos estudos nacionais mais recentes, aparecem com frequência:

  • Volkswagen Gol
  • Hyundai HB20
  • Chevrolet Onix
  • Fiat Argo
  • Ford Ka
  • Fiat Uno
  • Renault Kwid
  • Fiat Strada
  • Toyota Corolla
  • Honda Civic

Por que determinados carros são alvo recorrente?

A preferência não é aleatória. Em geral, os criminosos apostam na combinação entre grande circulação e facilidade de revenda de componentes.

Quanto maior a frota, maior é a demanda por peças, o que alimenta o interesse de quadrilhas.

Modelos sem travas reforçadas, sistemas de rastreamento ou alarmes atualizados também se tornam mais vulneráveis, sobretudo em áreas urbanas com alta incidência criminal.

Comportamentos que ajudam a reduzir riscos

Parte da prevenção depende de hábitos diários. A forma como o veículo é estacionado e deixado no dia a dia influencia diretamente a exposição ao crime.

Algumas medidas simples podem dificultar a ação de ladrões, como:

  • Evitar deixar objetos à vista, como mochilas e eletrônicos.
  • Estacionar em trechos bem movimentados e iluminados.
  • Usar travas manuais de volante ou de pedais.
  • Certificar-se de trancar o carro e acionar o alarme sempre que sair.

Tecnologias acessíveis que reforçam a proteção

Soluções modernas têm se tornado aliadas importantes para proprietários.

Rastreadores com bloqueio remoto, alarmes com sensores de movimento e sistemas integrados ao celular permitem acompanhar o carro em tempo real.

Caso haja tentativa de furto, o motorista recebe alertas imediatos e pode acionar medidas preventivas antes que o veículo seja levado para longe.

Como agir diante de um furto ou roubo

Se a ocorrência for inevitável, é essencial agir rapidamente, mas sem se expor a riscos.

O registro do boletim de ocorrência deve ser feito o quanto antes, seguido da comunicação à seguradora. Quando o automóvel possui rastreador, o acionamento imediato aumenta as chances de localização.

A orientação dos especialistas é clara: não tente recuperar o veículo por conta própria. Todas as informações relevantes devem ser repassadas à polícia, que fará o acompanhamento pelos canais oficiais.

