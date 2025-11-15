Segundo informações do Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp, o carro conduzido por Lucas Eduardo Alves de Lima bateu de frente com uma carreta. O impacto foi tão violento que o jovem morreu ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro. O caminhoneiro não teve ferimentos.

Um grave acidente na manhã desta sexta-feira (14) na rodovia Wilson Finardi (SP-191), que liga Araras a Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba, resultou na morte de um jovem de 26 anos.

O cenário mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e concessionária Arteris Intervias, que precisaram interditar o acostamento e a faixa de desaceleração para o resgate e os trabalhos de perícia. Os peritos da Polícia Científica irão apontar o que pode ter causado o choque devastador que interrompeu a vida do jovem de forma tão abrupta.

Enquanto as investigações começam, o sentimento é de dor na comunidade. Descrito por vizinhos como um rapaz tranquilo e querido, Lucas deixa um vazio difícil de preencher.

O velório e sepultamento foram realizados na manhã deste sábado (15), no Cemitério Municipal de Araras, onde familiares reuniram forças para enfrentar a despedida.