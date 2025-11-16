16 de novembro de 2025
EM PIRACICABA

VÍDEO: Jovem é atropelado ao cair de moto rebocada e carro foge

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Câmeras registraram o atropelamento e a fuga do motorista.
 Uma manobra completamente inusitada terminou em violência na noite desta sexta-feira (15), na avenida Raposo Tavares em Piracicaba. Um motociclista que trafegava preso por uma corda a outra moto foi lançado no asfalto depois que o “reboque improvisado” saiu do controle. No mesmo instante, um carro que descia a avenida atingiu o jovem com força. Ele foi arremessado na sarjeta.

O impacto foi tão forte que quem estava próximo ouviu o barulho da batida à distância. O motorista do veículo, porém, não diminuiu a velocidade: acelerou ainda mais e desapareceu sem oferecer qualquer auxílio.

A vítima ficou caída na pista até a chegada do socorro. Informações iniciais apontam que ele sofreu ferimentos significativos, mas o quadro clínico ainda não foi divulgado oficialmente.

A Polícia Civil já analisa as imagens e tenta identificar o condutor que fugiu. A investigação deve apurar tanto a fuga quanto as circunstâncias da manobra que deixou o motociclista vulnerável no meio da via.

