Uma grande operação conjunta do 5º Distrito Policial de Piracicaba e agentes de fiscalização da Prefeitura movimentou a noite desta sexta-feira (14) e resultou na constatação de bares e adegas completamente irregulares pela cidade.

Ao todo, cinco estabelecimentos foram vistoriados — e em todos eles a cena se repetiu: falta de higiene, fiação elétrica exposta, ausência de documentação obrigatória. As irregularidades foram registradas e encaminhadas à Prefeitura para providências. Mesmo com solicitação prévia, nenhum agente da Vigilância Sanitária compareceu à ação.