Operação da PC flagra bebidas suspeitas e drogas em adegas e bar

Por Da redação/Pira1 |
Freepik
A Polícia Civil fechou o cerco em várias adegas e outros estabelecimentos de Piracicaba.

Uma grande operação conjunta do 5º Distrito Policial de Piracicaba e agentes de fiscalização da Prefeitura movimentou a noite desta sexta-feira (14) e resultou na constatação de bares e adegas completamente irregulares pela cidade.

Ao todo, cinco estabelecimentos foram vistoriados — e em todos eles a cena se repetiu: falta de higiene, fiação elétrica exposta, ausência de documentação obrigatória. As irregularidades foram registradas e encaminhadas à Prefeitura para providências. Mesmo com solicitação prévia, nenhum agente da Vigilância Sanitária compareceu à ação.

Durante as fiscalizações, as equipes encontraram bebidas suspeitas de falsificação, uma máquina caça-níquel, duas porções de cocaína (com registro de Termo Circunstanciado) e até uma motocicleta com chassi suprimido, que estava com um adolescente.

Todos os registros e procedimentos foram formalizados no 5º DP, onde deverão ser instaurados os inquéritos correspondentes.

A operação ainda flagrou comerciantes vendendo bebidas alcoólicas e cigarros para menores de idade. Os proprietários foram conduzidos à delegacia, e os adolescentes foram identificados e liberados aos responsáveis.

.As bebidas apreendidas foram enviadas para perícia, que deve confirmar se há produtos adulterados circulando na cidade.

O objetivo da ação é combater a venda ilegal para menores e proteger os jovens. Um representante da Prefeitura acompanhou parte da operação e reforçou que o município seguirá dando apoio às ações integradas de segurança.

