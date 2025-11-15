15 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
BATIDA FORTE

VÍDEO: Crianças se ferem em grave colisão no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Equipes do SAMU e resgate foram acionadas para o socorro.
Equipes do SAMU e resgate foram acionadas para o socorro.

  Uma colisão violenta entre dois carros deixou uma mulher e duas crianças feridas na manhã deste sábado (15), em pleno centro de Piracicaba, e mobilizou várias equipes de resgate.

VEJA MAIS

Segundo informações preliminares, os veículos bateram com força no cruzamento das ruas Santo Antônio e Regente Feijó, provocando pânico entre pedestres e motoristas que passavam pelo local. O impacto foi tão forte que um dos carros encavalou sobre o outro.

Equipes do SAMU e do Resgate chegaram rapidamente e prestaram atendimento a uma mulher de 50 anos, que sofreu ferimentos na perna. Ela foi levada ao Hospital dos Fornecedores de Cana junto com a criança de 10 anos, ambos em viaturas diferentes devido à gravidade da ocorrência. Já a criança de 6 anos foi encaminhada para a Santa Casa de Piracicaba.

A Polícia Militar, junto com a perícia, esteve no local para levantar as circunstâncias da batida. O boletim de ocorrência foi registrado, e as causas da grave colisão seguem sendo apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários