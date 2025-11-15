Uma colisão violenta entre dois carros deixou uma mulher e duas crianças feridas na manhã deste sábado (15), em pleno centro de Piracicaba, e mobilizou várias equipes de resgate.

Segundo informações preliminares, os veículos bateram com força no cruzamento das ruas Santo Antônio e Regente Feijó, provocando pânico entre pedestres e motoristas que passavam pelo local. O impacto foi tão forte que um dos carros encavalou sobre o outro.