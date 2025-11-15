15 de novembro de 2025
AGRESSOR CRUEL

Mulher é ameaçada com faca e enforcada pelo companheiro em casa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

 .Uma mulher viveu uma noite de pânico absoluto em sua casa no bairro São Dimas, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Nesta quinta-feira (13), a vítima passou por momentos de desespero ao ser ameaçada com uma faca e enforcada pelo próprio companheiro, dentro da própria casa.

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO), o chamado de emergência chegou em tom de urgência. A equipe da Guarda Civil Municipal — GCMs Bezerra, Nayara e Alexandre — correu até o endereço informado. Ao chegar, encontrou a vítima ainda em choque, relatando que o agressor havia usado uma faca para ameaçá-la e, em seguida, pressionou suas mãos contra o pescoço dela, tentando enforcá-la.

Os guardas entraram na residência e flagraram o homem ainda no local, sem demonstrar qualquer arrependimento. Ele foi preso imediatamente, enquadrado na Lei Maria da Penha pelos crimes de violência doméstica, ameaça e lesão corporal.

Após ser levado para a UPA, onde passou por exame de corpo de delito, o agressor foi encaminhado à Delegacia de Piracicaba, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A GCM reforça que casos como esse seguem acontecendo diariamente e alerta: denunciar salva vidas.

