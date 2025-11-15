Os furtos pequenos acontecem diariamente em Piracicaba, muitas vezes sem registro na delegacia e sem qualquer repercussão. Apesar da intensa atuação das forças policiais contra a criminalidade, nesses casos, a atenção e o comportamento preventivo do cidadão é fundamental para evitar transtornos e prejuízos

O caso mais recente, ocorrido nesta semana, reforça um cenário que já preocupa moradores de diversos bairros e expõe uma escalada de crimes patrimoniais que ocorrem de maneira silenciosa, rápida e cada vez mais ousada.