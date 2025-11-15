Os furtos pequenos acontecem diariamente em Piracicaba, muitas vezes sem registro na delegacia e sem qualquer repercussão. Apesar da intensa atuação das forças policiais contra a criminalidade, nesses casos, a atenção e o comportamento preventivo do cidadão é fundamental para evitar transtornos e prejuízos
O caso mais recente, ocorrido nesta semana, reforça um cenário que já preocupa moradores de diversos bairros e expõe uma escalada de crimes patrimoniais que ocorrem de maneira silenciosa, rápida e cada vez mais ousada.
De acordo com informações obtidas pela reportagem, um furto simples, aparentemente “comum”, acabou chamando atenção pela facilidade com que foi praticado e pela repetição desse tipo de crime na cidade. Assim como tantos outros episódios, o autor levou pertences alheios em poucos segundos — e desapareceu antes que alguém percebesse.
Esse caso não é isolado. Moradores relatam que pequenos furtos, como subtração de objetos deixados dentro de carros, bicicletas tiradas de garagens, motos furtadas e até itens recolhidos de quintais e varandas, acontecem diariamente na cidade.
Muitos desses crimes nem chegam a ser registrados na Polícia Civil.
Especialistas da área de segurança afirmam que a falta de boletins de ocorrência reduz a visibilidade estatística da criminalidade e dificulta ações mais direcionadas das forças de segurança. Na prática, o crime cresce sem ser devidamente contabilizado — e o cidadão fica cada vez mais vulnerável.
A Polícia reforça que muitos desses furtos acontecem por oportunidade. Basta um vidro mal fechado, uma bolsa deixada no banco do carro, uma bicicleta não trancada na garagem ou uma moto estacionada sem travas adicionais para que criminosos ajam rapidamente. A orientação é clara:
Nunca deixe objetos de valor dentro do veículo, mesmo que seja por poucos minutos.
Evite estacionar em locais escuros ou isolados.
Use cadeados, travas extras e correntes para bicicletas e motos, mesmo dentro da garagem.
Registre todos os furtos, por menores que sejam, para que haja estatística real da criminalidade. A delegacia eletrônica está disponível e o registro é simples e fácil.
Enquanto muitos casos seguem invisíveis, Piracicaba assiste a um aumento discreto — porém constante — de crimes que afetam diretamente o dia a dia da população.
A polícia investiga muitos casos registrados, mas reforça: que a prevenção é hoje uma das principais armas da população contra os furtos que se tornaram rotina na cidade.