Uma verdadeira novela policial ganhou novos capítulos nesta quarta-feira (12), quando a Polícia Federal abriu o cofre e revelou o luxo por trás de um esquema que teria desviado dinheiro público destinado à educação. No centro do furacão está o empresário preso André Gonçalves, dono da empresa Life Educacional, na avenida Saldanha Marinho em Piracicaba, que viveu uma rotina digna de celebridade enquanto sua empresa operava, segundo a PF, praticamente sem estrutura inicialmente, com um funcionário e contratos milionários.

VEJA MAIS

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

De acordo com a PF, André transformou dinheiro público em um passaporte para o luxo. As investigações revelam gastos estratosféricos com viagens internacionais, hotéis no exterior, cartões de crédito nas alturas e uma frota que mais parece catálogo de concessionária premium.