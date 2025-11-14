Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira (13), após uma operação da Polícia Civil estourar um ponto de venda de mídias piratas na avenida Armando de Salles Oliveira, no centro de Piracicaba.

A ação foi coordenada pelo delegado Dr. José Donizeti de Melo, da UPJ (Unidade de Polícia Judiciária) de Piracicaba, que comandou a equipe responsável por flagrar mais de 3 mil CDs e DVDs falsificados expostos para venda. Entre eles estavam jogos de videogame e filmes copiados ilegalmente e colocados na prateleira como se fossem originais.