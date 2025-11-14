14 de novembro de 2025
EM PIRACICABA

Mulher é presa após polícia achar 3 mil mídias piratas em loja

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Polícia Civil
As midias foram apreendidas e encaminhadas à delegacia.
Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira (13), após uma operação da Polícia Civil estourar um ponto de venda de mídias piratas na avenida Armando de Salles Oliveira, no centro de Piracicaba.

VEJA MAIS

A ação foi coordenada pelo delegado Dr. José Donizeti de Melo, da UPJ (Unidade de Polícia Judiciária) de Piracicaba, que comandou a equipe responsável por flagrar mais de 3 mil CDs e DVDs falsificados expostos para venda. Entre eles estavam jogos de videogame e filmes copiados ilegalmente e colocados na prateleira como se fossem originais.

Segundo a investigação, os produtos eram vendidos sem qualquer autorização dos detentores dos direitos autorais, crime previsto no artigo 184 do Código Penal.Os policiais ainda constataram que muitos clientes voltavam para reclamar, dizendo que vários jogos e filmes não funcionavam, reforçando a prática de pirataria grosseira.

A comerciante acabou detida em flagrante e levada para a UPJ.

A Polícia Civil reforçou que seguirá intensificando ações contra produtos piratas, que prejudicam o comércio regular e violam a lei.

