Uma caminhonete ficou totalmente destruída no final da tarde desta quinta-feira (13) após pegar fogo no alto da Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. O motorista estava a caminho da sua chácara quando sentiu um forte cheiro de fumaça. Ao descer do veículo, viu as chamas já tomando a parte de baixo da caminhonete.
Ele tentou levar o carro até um lago para conter o fogo, mas as chamas explodiram para cima e consumiram tudo em poucos minutos. O dono conseguiu salvar apenas alguns objetos pessoais.
O agente Rosivaldo, da Defesa Civil, viu a fumaça do centro da cidade e correu para o local, mas não conseguiu apagar o incêndio devido à força das chamas.
O motorista disse que comprou a caminhonete há dois meses e que o motor já tinha apresentado problemas logo após a compra, passando por reparos autorizados pelo estacionamento. Quinze dias depois da manutenção, o veículo foi completamente destruído.
As causas do incêndio ainda serão investigadas.