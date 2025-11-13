Piracicaba inicia uma semana repleta de celebração cultural, com forte destaque para a fé, a música e a ancestralidade. O ponto alto será o espetáculo "Gratidão", com o cantor Kaléu e convidados. Além disso, a cidade celebra a música erudita com a 20ª edição do Recital de Piano "No Mundo do Cinema", com a pianista Cecília Bellato e alunos. O início do 12º Festival Afropira, um dos maiores eventos afro do interior paulista, enriquece ainda mais a programação. A semana ainda conta com exposições de fotografia, exibições gratuitas de cinema, debates sobre arte negra no SESC e ESALQ, garantindo opções diversas para todos os públicos. Veja os principais eventos desta semana!
Cinema no MISP
O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp) realiza nesta quinta-feira (13), às 19h30, a exibição gratuita do curta-metragem “Manuela, Missão Cumprida”, dentro da programação do Cinemisp. O filme, dirigido pela jovem cineasta piracicabana Aurora Montrazi, de apenas 15 anos, tem oito minutos de duração e narra a história de Manuela, uma mulher que se dedica a incentivar o hábito da leitura na Praça José Bonifácio. A produção, que se destaca pela fotografia de Gus Sousa, será seguida de um debate com seus realizadores. Aurora desenvolveu o curta como parte de suas atividades no curso livre "Tudo sobre Cinema", ministrado por Paolo Gregori.
Além disso, na segunda-feira (17), às 14h, a Biblioteca Municipal sediará mais uma edição da Cineteca. O título do filme a ser exibido nesse evento ainda será divulgado.
20ª edição “No Mundo do Cinema”
O Recital de Piano "No Mundo do Cinema", em sua 20ª edição e sob a coordenação da pianista e professora Cecília Bellato, será apresentado nesta sexta-feira (14), às 19h, no auditório da ACIPI. A entrada é franca. O projeto, idealizado por Cecília há 20 anos, tem como objetivo executar ao vivo trilhas sonoras de filmes, enquanto cenas são exibidas em tela. O repertório desta edição inclui temas de filmes como Star Wars, Amadeus, Cinderella e Perfume de Mulher, sendo interpretados por diversos alunos da professora, incluindo iniciantes a partir de 4 anos de idade.
Um dos destaques da noite será a execução de parte do musical "O Fantasma da Ópera", que contará com convidados especiais como o tenor e professor Antonio Pessotti, a soprano Graziele Tinós, e a pianista Sandra Golinelli, além da própria Cecília Bellato ao piano. O evento busca emocionar o público com a música, incentivando-o a buscar e assistir aos filmes apresentados. O acesso ao auditório da ACIPI é pela Rua Prudente de Morais n° 463, Centro.
Exposição “Meu olhar por Piracicaba”
O fotógrafo e radialista piracicabano Vitor Prates inaugura sua primeira exposição solo de fotografias, intitulada "Meu Olhar por Piracicaba", nesta sexta-feira (14), às 19h, no Armazém 14 do Engenho Central. A mostra, que tem curadoria da jornalista Adriana Passari e apoio das Secretarias de Cultura e Turismo, apresenta mais de 80 registros de diferentes ângulos e paisagens da cidade, como o Rio Piracicaba, a Esalq e o próprio Engenho. A entrada é gratuita, e a exposição estará aberta à visitação até o dia 07/12, funcionando aos sábados (das 10h às 18h) e domingos (das 10h às 17h).
Com mais de dez anos de experiência em fotografia, Vitor Prates também é o fundador da Rádio Piracicaba e conselheiro do XV de Piracicaba, clube sobre o qual lançou um livro no final do ano passado. Segundo Prates, a fotografia se tornou uma parte essencial de sua rotina, permitindo-lhe enxergar o mundo com maior atenção e sensibilidade.
12º Afropira
A 12ª edição do Festival Afropira, considerado um dos maiores eventos afro do interior paulista, começa nesta sexta-feira (14) e segue até 23 de novembro, com dez dias de programação. O festival reunirá grandes nomes da música e das artes, incluindo shows de Yuri Marçal, Mr. Dan, Os Travessos, Bokaloka, Soweto, Quintal dos Pretos, entre outros. O evento, que terá quatro dias concentrados no Engenho Central com dez espaços distintos, também contará com apresentações de grupos tradicionais de Piracicaba, como Samba de Lenço e Batuque de Umbigada, além de rodas de conversa, capoeira, hip hop e expositores, sendo realizado com recursos da PNAB (Lei Aldir Blanc) e apoio de diversas secretarias municipais e o SESC Piracicaba.
Entre as novidades, o Instituto Afropira lançará o Prêmio "Saberes da Lei 10.639", criado para reconhecer e incentivar educadores que promovem uma educação antirracista na rede de ensino. Professores interessados em participar do prêmio devem acessar o link na bio do Instagram do Instituto (@afropira) para obter o regulamento e participar da seleção. A diretoria do Instituto também está realizando o "Afropira Pocket" para levar atrações a diferentes bairros e cidades, e desenvolverá, antes do festival, ações diárias em escolas e projetos sociais para aplicação da Lei 10.639/03. Mais informações pelo Instagram @afropira.
Espetáculo “Gratidão”
O cantor Kaléu apresentará o espetáculo "Gratidão" no sábado (15), às 19h, no Teatro do Engenho Central de Piracicaba. O evento, que promete uma noite de louvor, adoração e profunda comunhão, contará com a participação de diversos convidados especiais, como o Pr. Rudy Franco, o cantor Ângelo Rosa, Pr. Carlos Silveira, UJADP, UNAADP e o Coral Crescer. Kaléu, que retorna ao Engenho após sucessos anteriores, destaca que o evento é um "ato de agradecimento" e convida o público a vestir uma peça de roupa branca ou off-white, simbolizando fé e gratidão.
A entrada para o espetáculo é 100% solidária e será feita mediante a troca de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade e ao Departamento de Missões Urbanas e Internacionais da AdBras – Sede Piracicaba. Devido à capacidade limitada do teatro (400 pessoas), é altamente recomendável a troca antecipada nos pontos autorizados: Encantti Cosméticos ou na Bilheteria do Teatro do Engenho Central (de terça a sexta, das 14h às 17h). O teatro abrirá as portas para o público às 18h.
IV Encontro para a Consciência Negra na ESALQ
Nesta semana, o Coletivo Negro Baobás, formado por estudantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), realiza o IV Encontro para a Consciência Negra, que neste ano traz como tema “Racismo Ambiental e Justiça Socioecológica”. O evento é aberto à comunidade e integra o calendário de ações da universidade voltadas à diversidade e à equidade racial.
A programação conta com o plantio do primeiro Bosque de Baobás da Esalq, uma ação simbólica em parceria com a Baobá Florestal, que marca o compromisso com práticas que unem território, memória e ancestralidade. O plantio acontece no sábado (15), das 7h30 às 10h, ao lado do Museu Luiz de Queiroz, e será aberto à comunidade. Já na segunda-feira (17), das 17h às 19h, ocorre a palestra “Racismo Ambiental e Justiça Socioecológica”, no Anfiteatro do Pavilhão de Engenharia, com as convidadas Raquel Gualberto e Michele Graziella Cavalleri. O evento também contará com uma feira de empreendedores negros no hall do prédio. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online, com emissão de certificado.
CinEsalq
O Projeto CinEsalq exibirá o filme "Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar" na próxima terça-feira (18), às 19h, no Anfiteatro do Pavilhão de Horticultura da Esalq/USP. O documentário, dirigido por Marcelo Gomes, mergulha na realidade de Toritama (PE), um centro de produção de jeans onde os trabalhadores familiares se orgulham de seu ritmo intenso, mas fazem uma pausa anual durante o Carnaval. Nesse breve período, eles rompem com a lógica capitalista de trabalho incessante, vendem bens e viajam em busca de uma felicidade efêmera, antes de retornarem à rotina na Quarta-feira de Cinzas.
A sessão, que oferece cinema gratuito e faz parte da Agenda Cultural 2025 da Esalq/USP, conta com o apoio do SESC e a parceria do grupo Sublimação. Após a exibição, o público será convidado a participar de uma roda de conversa promovida pelo grupo, que busca estabelecer conexões entre cinema, arte e psicanálise, visando incentivar a formação crítica e o enriquecimento cultural dos estudantes e da comunidade.
SESI Piracicaba
O Curso Técnico de Teatro do Senac Piracicaba (Turma 21) apresenta a peça "O Ferreiro e a Morte", uma livre inspiração no texto de Mercedez Rein e Jorge Curi. A apresentação, classificada como Atividade Formativa, ocorrerá nesta quinta-feira (13), às 20h. A entrada é gratuita e pode ser reservada pelo portal Sesi Eventos.
A sinopse da peça, ambientada em um vilarejo longínquo e com uma roupagem caipira e popular, acompanha Miséria, um ferreiro de bom coração, mas viciado em farras e jogos, e sua irmã Pobreza, que está cansada da vida sofrida na tapera. A história toma um rumo inesperado após uma visita que oferece a Miséria a chance de mudar seu destino para sempre. O espetáculo é dirigido por Monique Maritan e Ricardo Araújo, e toda a produção, incluindo figurinos, maquiagem e cenário, é assinada pelos alunos da Turma 21.
SESC Piracicaba
O projeto Sonora Brasil apresenta, na sexta-feira (14), às 19h30, na Cafeteria, o show de Manoel Cordeiro & Felipe Cordeiro. Neste encontro entre gerações, pai e filho conduzem o público por uma vibrante viagem pela sonoridade da Amazônia. A entrada para este show é gratuita.
No sábado (15), às 15h00, a Cafeteria recebe o bate-papo "A presença das mulheres negras na arte e na cultura", com tradução em Libras. O debate abordará as barreiras e desafios enfrentados pelas mulheres negras surdas na produção artística. A participação neste evento é gratuita.
O domingo (16), às 13h30, é dia de cinema no Teatro com a exibição do filme nigeriano "A Sombra do Meu Pai". O drama, premiado em Cannes, acompanha um pai em uma jornada na metrópole de Lagos durante uma crise eleitoral. A entrada para a sessão de cinema é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência.
Na terça-feira (18), às 20h00, o Teatro recebe o espetáculo "Arraigada". O solo teatral narra a trajetória de uma mulher desplantada de sua terra em busca de uma vida melhor. Os ingressos têm os seguintes valores: R$ 12,00 (Credencial Plena), R$ 20,00 (Meia entrada) e R$ 40,00 (Inteira).
A semana encerra com o show "Quintal dos Prettos" no Ginásio, na quarta-feira (19), às 20h00. A maior roda de samba do Brasil resgata a essência acústica e celebra a cultura preta brasileira. Os ingressos custam: R$ 15,00 (Credencial Plena), R$ 25,00 (Meia entrada) e R$ 50,00 (Inteira).
A programação completa pode ser consultada no site do Sesc Piracicaba.