Piracicaba inicia uma semana repleta de celebração cultural, com forte destaque para a fé, a música e a ancestralidade. O ponto alto será o espetáculo "Gratidão", com o cantor Kaléu e convidados. Além disso, a cidade celebra a música erudita com a 20ª edição do Recital de Piano "No Mundo do Cinema", com a pianista Cecília Bellato e alunos. O início do 12º Festival Afropira, um dos maiores eventos afro do interior paulista, enriquece ainda mais a programação. A semana ainda conta com exposições de fotografia, exibições gratuitas de cinema, debates sobre arte negra no SESC e ESALQ, garantindo opções diversas para todos os públicos. Veja os principais eventos desta semana!

O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp) realiza nesta quinta-feira (13), às 19h30, a exibição gratuita do curta-metragem “Manuela, Missão Cumprida”, dentro da programação do Cinemisp. O filme, dirigido pela jovem cineasta piracicabana Aurora Montrazi, de apenas 15 anos, tem oito minutos de duração e narra a história de Manuela, uma mulher que se dedica a incentivar o hábito da leitura na Praça José Bonifácio. A produção, que se destaca pela fotografia de Gus Sousa, será seguida de um debate com seus realizadores. Aurora desenvolveu o curta como parte de suas atividades no curso livre "Tudo sobre Cinema", ministrado por Paolo Gregori.

Além disso, na segunda-feira (17), às 14h, a Biblioteca Municipal sediará mais uma edição da Cineteca. O título do filme a ser exibido nesse evento ainda será divulgado.