Kaléu, que retorna ao Engenho Central após o sucesso de seu espetáculo “Basta Crer” e o lançamento do CD “Novo Tempo”, destaca o propósito central da noite. "Esse evento é, acima de tudo, um ato de agradecimento. Nós só agradecemos! Tudo está sendo preparado com muito carinho e excelência, porque o público merece", afirma o cantor, ressaltando o cuidado e a dedicação investidos na produção para oferecer uma experiência memorável.

Piracicaba se prepara para vivenciar uma noite de profunda fé, música e solidariedade neste sábado (15). O Teatro do Engenho Central será palco do espetáculo gospel “Gratidão”, apresentado pelo renomado cantor Kaléu e um time de convidados especiais. Com início às 19h, o evento promete emocionar o público em um ambiente cuidadosamente preparado para o louvor e a adoração. As portas do teatro serão abertas uma hora antes, às 18h, para garantir uma recepção acolhedora e organizada aos participantes.

A noite de “Gratidão” contará com participações especiais que enriquecerão ainda mais a programação musical e espiritual. Estarão presentes o Pr. Rudy Franco, o cantor Ângelo Rosa, o Pr. Carlos Silveira, além dos grupos UJADP e UNAADP, e o Coral Crescer. Todos se unirão a Kaléu e sua equipe para proporcionar momentos de profunda comunhão, esperança e música de alta qualidade, reforçando a mensagem de fé que permeia todo o espetáculo.

Entrada solidária

Um dos pilares do evento é seu caráter 100% solidário. A entrada será mediante a troca de 1 kg de alimento não perecível, e toda a arrecadação será destinada a duas importantes instituições: o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e o Departamento de Missões Urbanas e Internacionais da AdBras – Sede Piracicaba. Para facilitar a contribuição e garantir o lugar, a troca antecipada dos alimentos pode ser feita em dois pontos: na Encantti Cosméticos, de domingo a domingo em horário comercial, e na Bilheteria do Teatro do Engenho Central, de terça a sexta-feira, das 14h às 17h.

É importante notar que a capacidade do teatro é limitada a 400 pessoas, e haverá troca no local no dia do evento apenas se ainda houver disponibilidade. Crianças a partir de 10 anos também são convidadas a contribuir com 1 kg de alimento. Para complementar a atmosfera de fé e celebração, o público é convidado a vestir uma peça de roupa branca ou off-white. Essas cores, que simbolizam pureza, paz e gratidão, refletem o espírito do evento e convidam todos a participar de forma ainda mais integrada.