A pianista e professora Cecília Bellato é a grande realizadora e coordenadora do Recital de Piano "No Mundo do Cinema", que celebra sua 20ª edição nesta sexta-feira (14), às 19h, no auditório da ACIPI (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). O evento, que tem entrada franca, é a materialização de um projeto pedagógico e artístico idealizado por Cecília há duas décadas.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A paixão de Bellato por unir a música ao cinema começou em trabalhos anteriores no SESC, onde musicava filmes mudos de Charles Chaplin e obras como O Gabinete do Dr. Caligari ao vivo. Foi dessa experiência que surgiu a ideia de criar o projeto para seus alunos. "A execução da música interpretada pelo aluno é o mais importante neste recital, pois sendo a sonorização original do filme silenciosa, o que realmente emociona é a execução por parte do aluno, fazendo com que o público saia da sala com a vontade de assistir aquele determinado filme", destaca Cecília Bellato.

Viagem Musical com Convidados de Peso