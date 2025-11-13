A pianista e professora Cecília Bellato é a grande realizadora e coordenadora do Recital de Piano "No Mundo do Cinema", que celebra sua 20ª edição nesta sexta-feira (14), às 19h, no auditório da ACIPI (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). O evento, que tem entrada franca, é a materialização de um projeto pedagógico e artístico idealizado por Cecília há duas décadas.
A paixão de Bellato por unir a música ao cinema começou em trabalhos anteriores no SESC, onde musicava filmes mudos de Charles Chaplin e obras como O Gabinete do Dr. Caligari ao vivo. Foi dessa experiência que surgiu a ideia de criar o projeto para seus alunos. "A execução da música interpretada pelo aluno é o mais importante neste recital, pois sendo a sonorização original do filme silenciosa, o que realmente emociona é a execução por parte do aluno, fazendo com que o público saia da sala com a vontade de assistir aquele determinado filme", destaca Cecília Bellato.
Viagem Musical com Convidados de Peso
O recital, que transforma a ACIPI em uma sala de cinema, tem início com a participação de alunos iniciantes, a partir de 4 anos, na musicalização, seguindo com a execução de trilhas sonoras de filmes de 2025. O repertório inclui temas de clássicos como Star Wars, Amadeus, O Pianista e Cinderella. Toda a performance acontece em meia luz, enquanto cenas editadas dos filmes são exibidas, proporcionando uma imersão completa.
Nesta edição especial de 20 anos, Cecília Bellato também se junta ao palco ao piano para acompanhar convidados especiais em um trecho do musical "O Fantasma da Ópera". O momento de destaque contará com as vozes do tenor e professor Antonio Pessotti e da soprano Graziele Tinós, além da participação da pianista Sandra Golinelli.
Participam desta 20ª edição do Recital de Piano "No Mundo do Cinema" os seguintes alunos: Benício Yuri Furlan, Caetano de Arruda Marques, Catarina Giusti Guibal, Catharina Ferreira Banov, Juliana Bozzo Berto, Letícia Nardin de Coimbra, Luíza Piedade Pietrobon, Luca Daibes Corazza, Lucas Preuilh Piedade de Oliveira, Márcia Graner, Maria Thereza Ferreira Banov, Matteo Bellato de Campos Roque, Matheus Macêdo Higashi de Freitas, Oliver Campos Martins, Rafaela Storer Danelon, Sophia Ferreira Banov e Stefano Fraletti Garcia.
O evento acontece no auditório da ACIPI, com novo acesso pela Rua Prudente de Morais n° 463, Centro. Mais informações podem ser obtidas através da EMPEM, pelo telefone 3422-2464.
SERVIÇO
O Recital de Piano "No Mundo do Cinema" – 20ª Edição, coordenado por Cecília Bellato, será realizado nesta sexta-feira (14), às 19h. O evento ocorre no auditório da ACIPI (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), cujo novo acesso fica na Rua Prudente de Morais n° 463, Centro. A entrada é gratuita. Para obter mais informações sobre a apresentação, o público pode entrar em contato com a EMPEM pelo telefone 3422-2464.