RECONHECIMENTO

Pesquisador da ESALQ recebe prêmio por trabalhos no agronegócio

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação/ESALQ
Prêmio Kiyoshi Yamamoto presta reconhecimento aos pesquisadores e produtores enaltecendo a importância de seus feitos ao setor agropecuário do Brasil
O pesquisador Keigo Minami, pertencente ao departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), foi agraciado com o Prêmio Kiyoshi Yamamoto em 31 de outubro. A distinção, outorgada pela Fundação Bunkyo, após indicações de associações e instituições do setor, reconhece a importância das realizações de pesquisadores e produtores para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

Carreira e contribuições

O professor Minami construiu uma carreira focada na área de Fitotecnia, com ênfase na produção de hortaliças, nutrição de plantas, cultivo protegido, propagação de mudas e desenvolvimento de substratos. O pesquisador ingressou na Esalq em 1971.

Seu histórico acadêmico inclui a graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo (1969), Mestrado em Horticultura pela Ohio State University (1973) e Doutorado em Agronomia – Solos e Nutrição de Plantas pela USP (1977).

Minami é creditado como um dos responsáveis pela introdução de sistemas de irrigação por gotejamento e da produção de mudas de hortaliças e ornamentais em recipientes no Brasil. Essas tecnologias impactaram o setor de horticultura nacional. Sua produção científica abrange mais de 400 publicações, entre artigos, livros, boletins técnicos e consultorias, incluindo obras de referência como “A fisiologia e nutrição de tomateiro” e “Cultura de tomate”.

O pesquisador também dedicou-se à formação de profissionais, tendo orientado aproximadamente 200 trabalhos acadêmicos, da iniciação científica ao doutorado, e participado de cerca de 600 bancas examinadoras ao longo de sua trajetória.

