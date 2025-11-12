A programação conta com o plantio do primeiro Bosque de Baobás da Esalq, uma ação simbólica em parceria com a Baobá Florestal, que marca o compromisso com práticas que unem território, memória e ancestralidade. O plantio acontece no sábado (15), das 7h30 às 10h, ao lado do Museu Luiz de Queiroz, e será aberto à comunidade. Já na segunda-feira (17), das 17h às 19h, ocorre a palestra “Racismo Ambiental e Justiça Socioecológica”, no Anfiteatro do Pavilhão de Engenharia, com as convidadas Raquel Gualberto e Michele Graziella Cavalleri. O evento também contará com uma feira de empreendedores negros no hall do prédio. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online , com emissão de certificado.

Nesta semana, o Coletivo Negro Baobás, formado por estudantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), realiza o IV Encontro para a Consciência Negra, que neste ano traz como tema “Racismo Ambiental e Justiça Socioecológica”. O evento é aberto à comunidade e integra o calendário de ações da universidade voltadas à diversidade e à equidade racial.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Bárbara Lira, integrante do coletivo, explicou que o grupo nasceu em 2020, ainda durante a pandemia, com o objetivo de promover acolhimento, combate ao racismo sistêmico e fortalecimento da luta antirracista dentro da Esalq. “O coletivo surgiu com a reunião de alguns alunos que tinham a mesma visão: construir uma luta antirracista dentro da universidade. Nosso foco é promover o acolhimento e tratar das pautas raciais, principalmente dentro de uma instituição centenária que tem um histórico de desafios nesse campo”, afirmou Bárbara.

Desde então, o grupo tem se destacado por ações como o Maio Antirracista e os Encontros para a Consciência Negra, que vêm se consolidando como espaços de reflexão e resistência. O primeiro evento ocorreu em 2022, com o tema “Retratos e reflexões da resistência negra de Piracicaba”, e foi considerado um marco por levar o debate sobre a história e presença negra para dentro da Esalq. Em 2023, o coletivo promoveu o II Encontro para a Consciência Negra, com o tema “Caminhos, resgate e reexistência”, além de ampliar a visibilidade com o Maio Antirracista, que se tornou referência regional.

Já em 2024, o III Encontro teve como destaque a presença do antropólogo Kabengele Munanga, professor emérito da USP, reunindo mais de 400 pessoas no Salão Nobre da instituição. “Mesmo com chuva forte e falta de energia, o público permaneceu. As pessoas iluminaram o espaço com as lanternas do celular. Foi um momento simbólico e muito emocionante”, relembrou a estudante.