Lara Santiago, estudante do curso de Ciências dos Alimentos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), obteve reconhecimento em apresentações registradas durante o World Food Forum, evento realizado pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) em Roma, Itália. Lara foi a única brasileira no evento.
A pesquisa inicial de Lara, focada no enriquecimento nutricional da ora-pro-nobis, levou à sua participação no Youth Food Lab (YFL). Este programa é uma iniciativa de incubação da FAO em parceria com o World Food Forum, destinada a treinar jovens empreendedores e cientistas por um período de oito a nove meses, com foco em ideias sustentáveis para a transformação do sistema agroalimentar.
Explicação do projeto
A Wageningen University Research (WUR), lançou em 2024 o Food Systems Innovation Challenge. A equipe AgroEssentialTeam, liderada por Lara Santiago e coordenada pelo Professor Paulo Hercílio Viegas, do Departamento de Produção Vegetal, classificou-se em 3º lugar neste desafio global, o que garantiu a vaga da estudante no YFL.
"Com o projeto de enriquecimento nutricional de pimentas biquinho e azedinha com óleos essenciais como D-limoneno e Pimenta-de-Macaco, obtivemos essa classificação e garantimos a participação no YFL," explicou a estudante ao portal da Esalq.
O projeto consistiu no enriquecimento nutricional da planta ora-pro-nobis por meio de um sistema de paredes verticais e iluminação LED controlada por 12 horas. Segundo Lara, este sistema potencializa o crescimento e a qualidade nutricional da planta, utilizando baixo volume de água e o D-limoneno como único defensivo agrícola.
As análises físico-químicas, que incluíram proteínas, cinzas e minerais, foram conduzidas sob a coordenação da Professora Paula Porrelli Moreira da Silva, do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Esalq. "Comprovamos que o sistema aumenta a qualidade nutricional, viabilizando a produção de um suplemento em pó que pode ser incorporado em preparações culinárias," afirmou Lara.
Em 16 de outubro de 2025, data em que se celebrou o Dia Mundial da Alimentação e o 80º aniversário da FAO, os projetos foram apresentados ao público em formato físico e virtual. A WUR ofereceu um montante de 11.000 euros para as dez equipes, dividido em partes iguais entre os participantes.
A estudante expressou contentamento pela oportunidade de representar o Brasil e a universidade. "As considerações sobre o evento são positivas. Junto à Professora Paula, tivemos a chance de interagir com profissionais de diversos países e áreas de atuação que compartilharam suas vivências. Fiz contatos no YFL de várias partes do mundo, como Estados Unidos, Nepal, Bangladesh, Indonésia, Malawi, Colômbia, Etiópia, Uganda e Gana. Foi um aprendizado que levarei adiante," concluiu.