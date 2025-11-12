Lara Santiago, estudante do curso de Ciências dos Alimentos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), obteve reconhecimento em apresentações registradas durante o World Food Forum, evento realizado pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) em Roma, Itália. Lara foi a única brasileira no evento.

A pesquisa inicial de Lara, focada no enriquecimento nutricional da ora-pro-nobis, levou à sua participação no Youth Food Lab (YFL). Este programa é uma iniciativa de incubação da FAO em parceria com o World Food Forum, destinada a treinar jovens empreendedores e cientistas por um período de oito a nove meses, com foco em ideias sustentáveis para a transformação do sistema agroalimentar.

Explicação do projeto