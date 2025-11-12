12 de novembro de 2025
VEM MAIS CHUVA AÍ

Temporais e granizo ameaçam Piracicaba a partir desta quinta (13)

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
há possibilidade de precipitações intensas e ocorrência de granizo em algumas regiões do município
há possibilidade de precipitações intensas e ocorrência de granizo em algumas regiões do município

A partir desta quinta-feira (13), a previsão é de chuva volumosa em Piracicaba. Segundo dados meteorológicos, há possibilidade de precipitações intensas e ocorrência de granizo em algumas regiões do município.

Saiba Mais:

As chuvas devem ser acompanhadas por rajadas de vento e descargas elétricas, conforme indicam os institutos de meteorologia. A instabilidade atmosférica ocorre em razão da formação de um sistema de baixa pressão que avança pelo interior do estado de São Paulo, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

O cenário de instabilidade deve se estender ao longo de todo o fim de semana, com previsão de chuva até domingo (16). O volume acumulado pode variar entre as regiões de Piracicaba, com possibilidade de pancadas mais intensas em áreas isoladas.

A Defesa Civil orienta que a população evite locais abertos durante temporais, não se abrigue sob árvores e redobre a atenção em áreas com risco de alagamentos ou deslizamentos. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199.

