A partir desta quinta-feira (13), a previsão é de chuva volumosa em Piracicaba. Segundo dados meteorológicos, há possibilidade de precipitações intensas e ocorrência de granizo em algumas regiões do município.

Saiba Mais:

As chuvas devem ser acompanhadas por rajadas de vento e descargas elétricas, conforme indicam os institutos de meteorologia. A instabilidade atmosférica ocorre em razão da formação de um sistema de baixa pressão que avança pelo interior do estado de São Paulo, favorecendo a formação de nuvens carregadas.