Moradores do bairro Vila Fátima, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria da praça Vicente Lopes Moreira. De acordo com os relatos, o espaço público apresenta diversos problemas estruturais e de conservação.
A principal reclamação é em relação à quadra esportiva, que está com os alambrados danificados e sem as cestas de basquete. Os frequentadores afirmam que, por causa das condições, o local deixou de ser utilizado por jovens que antes praticavam esportes no espaço. Além disso, há acúmulo de mato alto e falta de limpeza em diferentes pontos da praça, o que tem dificultado o uso da área pela comunidade.
Segundo os moradores, a praça não recebe manutenção há vários meses. Alguns deles relataram que já entraram em contato com a Prefeitura de Piracicaba e com a Secretaria Municipal de Obras e Zeladoria (Semozel), mas até o momento não houve retorno ou ações de reparo no local.
A população do entorno pede providências e reforça que o espaço é um dos únicos pontos de lazer disponíveis na região.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos informa que o corte de mato está programado para ser feito a partir do dia 24/11. Já a Secretaria de Esportes vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação e, assim, determinar os serviços a serem executados."