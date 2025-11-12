Moradores do bairro Vila Fátima, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria da praça Vicente Lopes Moreira. De acordo com os relatos, o espaço público apresenta diversos problemas estruturais e de conservação.

A principal reclamação é em relação à quadra esportiva, que está com os alambrados danificados e sem as cestas de basquete. Os frequentadores afirmam que, por causa das condições, o local deixou de ser utilizado por jovens que antes praticavam esportes no espaço. Além disso, há acúmulo de mato alto e falta de limpeza em diferentes pontos da praça, o que tem dificultado o uso da área pela comunidade.