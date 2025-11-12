O Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira) anunciou os espetáculos que farão parte de sua 20ª edição, marcada para este ano. O anúncio ocorreu na noite de 3 de novembro, no Teatro Municipal Erotides de Campos, durante o evento de lançamento oficial, que contou com a apresentação do espetáculo “Labirinthos 2.5”, da Cia. Teatral Energós.
Reconhecido como um dos mais importantes festivais de artes cênicas do interior paulista, o Fentepira mantém sua proposta de valorizar a produção teatral independente e promover o intercâmbio cultural entre grupos de diferentes regiões do país, oferecendo uma programação gratuita ao público.
Espetáculos
Quatro grupos piracicabanos foram selecionados para compor a programação deste ano:
- Coletivo Depirarte, com A Flor Vermelha;
- Coletivo Peneiras de Piracicaba, com Mãinhas;
- Grupo Anomia, com Metamorfose;
- MB Circo, com MalabaRindo.
Na categoria nacional, o festival receberá companhias de várias partes do Brasil:
- Cia do Pássaro – Voo e Teatro (São Paulo/SP), com Jacinta – Você só morre quando dizem seu nome pela última vez;
- Companhia Circo Godot de Teatro (Recife/PE), com Circo Godot;
- Movimento KIRELA Teatral (Guararapes/SP), com Coisas Nossas;
- Ao Quadrado Produções Culturais (Rio de Janeiro/RJ), com O Maior Quintal do Mundo;
- Cia. Terralina (São Paulo/SP), com Prisma – Eu sou assim;
- Contadores de Mentira (Mairiporã/SP), com Cícera.
Curadoria e bastidores
A curadoria desta edição foi realizada por Cris Rocha e Roberto Rosa, responsáveis pela seleção dos espetáculos. Os bate-papos pós-apresentação serão mediados pelas debatedoras Patrícia Gifford e Tânia Granussi, que conduzirão as conversas entre artistas e público.
O Fentepira 2025 é uma realização da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em cumprimento à Lei Municipal 6.072/2007, alterada pela Lei 7.941/2014. O evento conta com o apoio da Apite! (Associação Piracicabana de Teatro), Movimento Liberdade Liberdade, Sesc Piracicaba, Senac Piracicaba e Sesi Piracicaba.
A comissão organizadora desta 20ª edição é composta por Ricardo Moreira de Araujo (Senac Piracicaba); Lina Agifu e Franciele dos Santos Viana (Movimento Liberdade Liberdade); Vitor Alexandre Almeida e Maria Eduarda Fernandez Rodrigues (Apite!); Iuri Domarco Botão (Sesc Piracicaba); Renata Andrea Aquino Defina (Sesi Piracicaba); além de Henrique Mellega e Luis Gustavo Maluf, da Secretaria Municipal de Cultura.
A direção de produção geral é assinada por Leonardo Moraes, com Adriana Batista na produção-executiva e gestão jurídica, e Diego Borges e Paula Ibanês na assistência de produção. A empresa WCultural, vencedora do pregão eletrônico nº 209/2025, é responsável pela organização do evento.
As datas e horários oficiais das apresentações serão divulgados nas próximas semanas pelos canais da Secretaria de Cultura e do Fentepira.