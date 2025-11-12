O Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira) anunciou os espetáculos que farão parte de sua 20ª edição, marcada para este ano. O anúncio ocorreu na noite de 3 de novembro, no Teatro Municipal Erotides de Campos, durante o evento de lançamento oficial, que contou com a apresentação do espetáculo “Labirinthos 2.5”, da Cia. Teatral Energós.

Reconhecido como um dos mais importantes festivais de artes cênicas do interior paulista, o Fentepira mantém sua proposta de valorizar a produção teatral independente e promover o intercâmbio cultural entre grupos de diferentes regiões do país, oferecendo uma programação gratuita ao público.

Espetáculos