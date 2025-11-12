O filme, com duração de 8 minutos, é resultado das aulas práticas do curso livre “Tudo sobre Cinema”, ministrado pelo cineasta, ator e professor Paolo Gregori. A obra destaca-se pela fotografia de Gustavo Sousa e foi gravada em Piracicaba, tendo como cenário principal a Praça José Bonifácio.

O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) recebe nesta quinta-feira (13), às 19h30, a exibição do curta-metragem “Manuela, Missão Cumprida”, primeira produção da jovem cineasta piracicabana Aurora Montrazi, de apenas 15 anos, estudante da Escola Estadual Dr. Prudente de Moraes. A entrada é gratuita.

A história acompanha Manuela, uma mulher decidida a espalhar o hábito da leitura pela cidade, incentivando os moradores a valorizar a cultura e o conhecimento. Após a exibição, haverá um debate com os realizadores, criando um espaço para troca de experiências sobre o processo de criação e o olhar jovem no cinema.

Apaixonada por cinema desde a infância, Aurora contou com o apoio da família para seguir o sonho de atuar na área. Em contato com o Jornal de Piracicaba, sua mãe, Marcela, revelou: “desde os 9 anos ela pretende estudar cinema na faculdade”.

O evento celebra o surgimento de uma nova voz no cinema local e reforça o papel do MISP como espaço de incentivo à arte e à formação de novos talentos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 99982-3652 (Marcela) e (19) 98286-6447 (Rober - MISP).