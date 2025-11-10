A diretora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), professora Thais Vieira, foi homenageada com a Medalha Amigo da Marinha. A honraria, concedida pela Marinha do Brasil, reconhece civis e instituições que se distinguem pela colaboração na divulgação da mentalidade marítima e pelos serviços prestados à Força Naval.

A cerimônia de entrega da condecoração ocorreu no dia 6 de novembro de 2025, na sede do Comando do 8º Distrito Naval, em São Paulo (SP). O convite foi formalizado pelo Vice-Almirante Marco Antonio Ismael Trovão de Oliveira, comandante do 8º Distrito Naval, que ressaltou a contribuição da professora Thais para o estreitamento dos laços entre a comunidade e a Marinha.