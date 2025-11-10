10 de novembro de 2025
HOMENAGEM

Diretora da ESALQ recebe medalha da Marinha do Brasil

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação/Marinha do Brasil
A medalha reconhece civis e instituições que se distinguem pela colaboração na divulgação da mentalidade marítima e pelos serviços prestados à Força Naval
A diretora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), professora Thais Vieira, foi homenageada com a Medalha Amigo da Marinha. A honraria, concedida pela Marinha do Brasil, reconhece civis e instituições que se distinguem pela colaboração na divulgação da mentalidade marítima e pelos serviços prestados à Força Naval.

A cerimônia de entrega da condecoração ocorreu no dia 6 de novembro de 2025, na sede do Comando do 8º Distrito Naval, em São Paulo (SP). O convite foi formalizado pelo Vice-Almirante Marco Antonio Ismael Trovão de Oliveira, comandante do 8º Distrito Naval, que ressaltou a contribuição da professora Thais para o estreitamento dos laços entre a comunidade e a Marinha.

Thais Vieira recebeu a medalha do Almirante de Esquadra Alexandre Rabello de Faria, Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Em declaração, a diretora comentou sobre o significado da homenagem.

“Receber a Medalha Amigo da Marinha celebra a amizade e o compromisso com valores que unem pessoas e instituições. Esta condecoração reafirma as pontes que construímos com confiança e propósito. E no Dia Nacional do Amigo da Marinha, celebramos a amizade que inspira e aproxima o Brasil que acreditamos”, afirmou ao portal da ESALQ.

Instituída em 1966, a condecoração Amigo da Marinha é destinada a indivíduos, instituições e organizações que cooperam, de forma voluntária e permanente, com a Marinha do Brasil em suas atividades de comunicação, educação e integração social.

Thais Vieira é docente do departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição e presidiu a Comissão de Graduação da Esalq desde 2019. Em janeiro de 2023, ela se tornou a primeira mulher a ser diretoria da instituição de Piracicaba. Thais será diretoria da instituição até o início de 2027.

