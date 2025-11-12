O perigo está mais perto do que se imagina. Com as temperaturas elevadas e o aumento da umidade, características dos meses entre setembro e março, Piracicaba enfrenta uma verdadeira explosão de escorpiões nas áreas urbanas. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 1.174 acidentes por escorpião até o dia 30 de outubro. Em todo o Estado, o número de notificações chega a 423.446 até o dia 11 de novembro, revelando um cenário alarmante.

O calor e as chuvas criam condições ideais para a reprodução e circulação desses animais, que encontram abrigo em locais como ralos, entulhos, caixas e materiais de construção. O risco é ainda maior para crianças de até 10 anos, em que os sintomas evoluem rapidamente: dor intensa, choro contínuo e vômitos são sinais de agravamento que exigem atendimento médico imediato.