Piracicaba segue uma tendência que se espalha pelo país: o câncer passou a ser a principal causa de morte entre as doenças, superando as cardiovasculares, que por décadas lideraram as estatísticas.

Segundo levantamento do Observatório da Oncologia, em 2023 o câncer foi responsável por 685 mortes em Piracicaba, o equivalente a 21% de todos os óbitos por doença na cidade, que tem cerca de 423 mil habitantes. Os tipos mais letais foram o câncer de pulmão e brônquios (84 casos), seguido pelo de cólon (69), mama (55), pâncreas (40) e fígado (31).

Em todo o Brasil, as doenças cardiovasculares ainda lideram o ranking, com mais de 400 mil mortes anuais, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). No entanto, o câncer já ocupa o primeiro lugar em 670 municípios, número que vem crescendo ano a ano — um sinal de mudança no perfil de mortalidade e nos desafios da saúde pública.