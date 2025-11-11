As autoridades de trânsito estão intensificando os alertas sobre um golpe que tem se espalhado, visando cidadãos interessados no Programa Habilitação Social (PHS), conhecido popularmente como CNH Social. O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB), por exemplo, voltou a emitir um comunicado urgente, destacando a atuação de um portal fraudulento que tenta extorquir dinheiro de quem busca o benefício.
O esquema utiliza um site falso, identificado pelo endereço ‘gov.cnhssocial.org’, para enganar os usuários. Neste portal, é apresentada uma ficha de inscrição que, de forma ilícita, solicita o pagamento de valores que variam entre R$ 54,00 e R$ 74,00. A sofisticação da fraude é tal que, em alguns casos, as vítimas chegam a ser agendadas e encaminhadas para Centros de Formação de Condutores (CFCs) legítimos, o que gera ainda mais confusão e prejuízo financeiro. A prática tem sido amplamente denunciada por CFCs credenciados, que veem seus nomes envolvidos indevidamente no golpe.
É fundamental reiterar que o Programa Habilitação Social é totalmente gratuito e não exige qualquer tipo de pagamento em nenhuma de suas etapas. A presidente da Comissão do PHS, Aline Mendes, é categórica ao afirmar que as inscrições são realizadas exclusivamente pelo site oficial do Governo do Estado, sem a necessidade de intermediários ou cobranças. Qualquer solicitação de valores deve ser imediatamente considerada um sinal de fraude.
Para se proteger e evitar cair nesse golpe, o Detran-PB orienta a população a seguir algumas medidas de segurança essenciais. Primeiramente, é importante saber que os órgãos de trânsito não enviam boletos ou qualquer tipo de cobrança por correio, e-mail ou mensagens de celular. Todas as informações e comunicações oficiais sobre o programa são divulgadas apenas nos canais institucionais, como os sites e redes sociais dos Departamentos de Trânsito. Além disso, é crucial verificar o status atual do programa: no momento, não há inscrições abertas para novas etapas, e o PHS se encontra na 4ª chamada, com prazo até o dia 28 deste mês para atender aos candidatos já selecionados.
O golpe se aproveita do grande interesse da população em obter a CNH de forma gratuita para simular etapas do processo que, na realidade, não envolvem custos. A vigilância, a desconfiança de ofertas que pedem dinheiro e a busca por informações em fontes oficiais são as melhores ferramentas para garantir que o acesso a programas sociais como a Habilitação Social ocorra de forma segura e justa.