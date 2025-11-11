O esquema utiliza um site falso, identificado pelo endereço ‘gov.cnhssocial.org’, para enganar os usuários. Neste portal, é apresentada uma ficha de inscrição que, de forma ilícita, solicita o pagamento de valores que variam entre R$ 54,00 e R$ 74,00. A sofisticação da fraude é tal que, em alguns casos, as vítimas chegam a ser agendadas e encaminhadas para Centros de Formação de Condutores (CFCs) legítimos, o que gera ainda mais confusão e prejuízo financeiro. A prática tem sido amplamente denunciada por CFCs credenciados, que veem seus nomes envolvidos indevidamente no golpe.

As autoridades de trânsito estão intensificando os alertas sobre um golpe que tem se espalhado, visando cidadãos interessados no Programa Habilitação Social (PHS), conhecido popularmente como CNH Social. O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB), por exemplo, voltou a emitir um comunicado urgente, destacando a atuação de um portal fraudulento que tenta extorquir dinheiro de quem busca o benefício.

É fundamental reiterar que o Programa Habilitação Social é totalmente gratuito e não exige qualquer tipo de pagamento em nenhuma de suas etapas. A presidente da Comissão do PHS, Aline Mendes, é categórica ao afirmar que as inscrições são realizadas exclusivamente pelo site oficial do Governo do Estado, sem a necessidade de intermediários ou cobranças. Qualquer solicitação de valores deve ser imediatamente considerada um sinal de fraude.

Para se proteger e evitar cair nesse golpe, o Detran-PB orienta a população a seguir algumas medidas de segurança essenciais. Primeiramente, é importante saber que os órgãos de trânsito não enviam boletos ou qualquer tipo de cobrança por correio, e-mail ou mensagens de celular. Todas as informações e comunicações oficiais sobre o programa são divulgadas apenas nos canais institucionais, como os sites e redes sociais dos Departamentos de Trânsito. Além disso, é crucial verificar o status atual do programa: no momento, não há inscrições abertas para novas etapas, e o PHS se encontra na 4ª chamada, com prazo até o dia 28 deste mês para atender aos candidatos já selecionados.

O golpe se aproveita do grande interesse da população em obter a CNH de forma gratuita para simular etapas do processo que, na realidade, não envolvem custos. A vigilância, a desconfiança de ofertas que pedem dinheiro e a busca por informações em fontes oficiais são as melhores ferramentas para garantir que o acesso a programas sociais como a Habilitação Social ocorra de forma segura e justa.