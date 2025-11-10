De acordo com o boletim de ocorrência registrado nesta segunda-feira (10), o jovem já havia sido notificado pela Justiça para se manter afastado do lar desde setembro, após agredir a mãe e se envolver em outro episódio de violência doméstica.

Um homem de 26 anos acusado de descumprir uma medida protetiva de urgência e causar danos materiais na casa da própria mãe, de 55 anos foi preso em uma ação da Polícia Civil com apoiadores da GCM de Charqueada,na Região Metropolitana de Piracicaba.

Mesmo assim, ele continuou frequentando o local. Durante esse período, teria furtado e trocado objetos da residência por drogas, além de danificar outros bens. Neste domingo.(9) por volta do meio-dia, a mãe voltou para casa e encontrou o filho dormindo. Ao questioná-lo sobre os pertences desaparecidos, teve início uma discussão.

Segundo o relato da vítima, o rapaz admitiu ter levado objetos para vender na reciclagem. Irritada com a situação, ela afirmou que ficaria com a televisão dele em compensação pelos prejuízos — momento em que o suspeito se enfureceu e destruiu o aparelho, dizendo que a TV “não seria de ninguém”.

Na manhã desta segunda-feira, a mãe avisou ao filho que ele estava intimado a comparecer à Delegacia de Charqueada às 14h. Ele, no entanto, desafiou a ordem e afirmou que “não estava nem aí com ninguém”. A mulher então procurou a Polícia Civil e apresentou novamente a medida protetiva. A delegada Dra. Olívia dos Santos Fonseca determinou a imediata detenção do suspeito, que foi localizada e presa com apoio da GCM de Charqueada.