Um voo de lazer terminou em tragédia em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, na manhã deste domingo (9).O experiente praticante de voo livre Elgino Viana das Neves, de 70 anos, morador de Campinas, perdeu o controle do parapente e despencou contra um barranco, batendo violentamente em uma pedra no Morro Azul.

Testemunhas contaram que o idoso teria se assustado quando a vela do parapente — o “pano” que sustenta o voo — se fechou de repente. Em pânico, ele abaixou os braços, o que piorou a situação. O correto seria levantar os braços para reabrir a vela, mas não houve tempo para corrigir o erro.