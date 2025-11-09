09 de novembro de 2025
QUEDA MORTAL

Idoso de 70 anos morre ao despencar com parapente em área rural

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Após a queda, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
  Um voo de lazer terminou em tragédia em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, na manhã deste domingo (9).O experiente praticante de voo livre Elgino Viana das Neves, de 70 anos, morador de Campinas, perdeu o controle do parapente e despencou contra um barranco, batendo violentamente em uma pedra no Morro Azul.

Testemunhas contaram que o idoso teria se assustado quando a vela do parapente — o “pano” que sustenta o voo — se fechou de repente. Em pânico, ele abaixou os braços, o que piorou a situação. O correto seria levantar os braços para reabrir a vela, mas não houve tempo para corrigir o erro.

Equipes de resgate correram até o local e tentaram reanimar o homem, mas Elgino não resistiu aos ferimentos. A cena causou forte comoção entre os outros praticantes que estavam no morro, conhecido como um dos pontos mais procurados da região para o esporte.

A perícia foi acionada e o caso será investigado, mas as primeiras informações apontam que o acidente pode ter sido causado por um erro no procedimento de manobra. Moradores e amigos lamentaram a morte de Elgino, descrito como uma pessoa tranquila e apaixonada por voar.

