Nesta segunda-feira (10), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) se reúne em sessão plenária no Rio de Janeiro para definir o futuro do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador, peça fundamental do elenco rubro-negro, enfrenta um julgamento decisivo que pode afastá-lo dos gramados do Campeonato Brasileiro por um longo período.

Há cerca de três meses, Bruno Henrique foi alvo de uma denúncia por suposta manipulação em apostas esportivas. A acusação central envolve um incidente ocorrido durante uma partida do Brasileirão de 2023, contra o Santos, em Brasília. Segundo as investigações, o atleta teria forçado um cartão amarelo, comunicando previamente a intenção ao seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, para facilitar apostas sobre o lance.