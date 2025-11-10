Nesta segunda-feira (10), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) se reúne em sessão plenária no Rio de Janeiro para definir o futuro do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador, peça fundamental do elenco rubro-negro, enfrenta um julgamento decisivo que pode afastá-lo dos gramados do Campeonato Brasileiro por um longo período.
VEJA MAIS:
- Brasil é campeão mundial de Pararafting com time de Piracicaba
- Ramón Díaz diz que 'futebol não é para meninas' e se desculpa
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Há cerca de três meses, Bruno Henrique foi alvo de uma denúncia por suposta manipulação em apostas esportivas. A acusação central envolve um incidente ocorrido durante uma partida do Brasileirão de 2023, contra o Santos, em Brasília. Segundo as investigações, o atleta teria forçado um cartão amarelo, comunicando previamente a intenção ao seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, para facilitar apostas sobre o lance.
Inicialmente, o caso resultou em uma punição de 12 jogos de suspensão e uma multa de R$ 60 mil. Contudo, Bruno Henrique recorreu da decisão, obtendo um efeito suspensivo que lhe permitiu continuar atuando. Sua participação no último domingo (9), onde marcou o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Santos, pode ter sido a última pelo campeonato caso a pena original seja mantida.
A sessão de hoje, transmitida ao vivo pelo canal oficial do STJD no YouTube, é acompanhada com grande expectativa. Embora tenha sido absolvido da acusação de manipulação direta de resultado na esfera desportiva, o atacante foi condenado por agir de forma contrária à ética esportiva. Agora, o Flamengo pleiteia a absolvição completa ou a redução da sanção, enquanto a Procuradoria do STJD, por sua vez, busca o aumento da punição imposta.