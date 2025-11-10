A detenção do atleta brasileiro ocorreu em 30 de junho, na cidade de Deerfield Beach, após acusações de agressão contra sua esposa, Samara Mello. A confirmação do óbito veio através de Gaudênio Santiago, advogado de Samara, que utilizou as redes sociais para informar sobre o ocorrido, citando as autoridades americanas como fonte da informação.

O mundo do MMA foi abalado neste domingo (9), com a notícia do falecimento de Godofredo Pepey, ex-lutador do UFC, encontrado sem vida em uma prisão na Flórida, Estados Unidos. Pepey, que teve uma trajetória marcante no Ultimate Fighting Championship entre 2012 e 2018, com 11 combates, estava sob custódia desde junho deste ano.

Até o momento, as circunstâncias exatas que levaram à morte de Pepey não foram divulgadas pelas autoridades. O caso levanta questões sobre a segurança e os procedimentos em prisões americanas, especialmente quando envolvem detentos sob custódia. Em sua declaração, o advogado Santiago fez um apelo por respeito à família, especialmente à esposa Samara, e pediu que especulações e comentários maldosos sejam evitados, a fim de não intensificar o sofrimento dos envolvidos. Ele ressaltou a seriedade de uma morte sob custódia e a necessidade de que os procedimentos legais sejam rigorosamente cumpridos pelas autoridades.

Godofredo Pepey construiu uma carreira notável no MMA, ganhando destaque ao participar da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil, onde alcançou o vice-campeonato. No octógono do UFC, o lutador acumulou um cartel de 11 lutas, registrando cinco vitórias e seis derrotas, enfrentando alguns dos nomes mais conhecidos da categoria peso-pena. Sua passagem pela organização foi marcada por momentos de grande emoção e técnica.

A comunidade do MMA e os fãs aguardam por mais informações sobre o caso, enquanto a família lida com a perda em meio a um cenário de incertezas e a necessidade de esclarecimentos sobre as causas da morte.