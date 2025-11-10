Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que enfrentaram impedimentos logísticos durante a aplicação das provas ou que contraíram doenças infectocontagiosas especificadas no edital têm a opção de requerer a reaplicação do exame. O procedimento de solicitação deve ser realizado através da Página do Participante.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as solicitações serão avaliadas individualmente. Para fins de reaplicação, o edital define como problemas logísticos os "fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior". Tais fatores incluem: