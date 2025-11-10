10 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SOLICITAÇÃO

Enem 2025: Saiba quem pode pedir reaplicação das provas

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
O edital define motivos para reaplicação das provas como problemas logísticos com 'fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior'
O edital define motivos para reaplicação das provas como problemas logísticos com 'fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior'

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que enfrentaram impedimentos logísticos durante a aplicação das provas ou que contraíram doenças infectocontagiosas especificadas no edital têm a opção de requerer a reaplicação do exame. O procedimento de solicitação deve ser realizado através da Página do Participante.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as solicitações serão avaliadas individualmente. Para fins de reaplicação, o edital define como problemas logísticos os "fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior". Tais fatores incluem:

  • Desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local e prejudiquem a aplicação;
  • Falta de fornecimento de energia elétrica que impossibilite a leitura da prova por ausência de iluminação natural;
  • Falhas na execução de procedimentos de aplicação que resultem em prejuízo comprovado ao participante.

Vale lembrar que, em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, a realização do Enem foi suspensa devido aos danos provocados por um tornado na última sexta-feira (7).

Procedimento de Solicitação

O resultado da solicitação de reaplicação deverá ser verificado no endereço eletrônico enem.inep.gov.br/participante. O Inep enfatiza que não será permitido realizar o exame fora dos locais, datas e horários estipulados.

"A não presença nas provas nas datas e nos horários informados pelo Inep será considerada ausência do participante, sem direito a uma segunda chance para a realização das provas", afirmou o instituto.

A reaplicação do exame para os casos elegíveis está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários