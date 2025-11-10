Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que enfrentaram impedimentos logísticos durante a aplicação das provas ou que contraíram doenças infectocontagiosas especificadas no edital têm a opção de requerer a reaplicação do exame. O procedimento de solicitação deve ser realizado através da Página do Participante.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as solicitações serão avaliadas individualmente. Para fins de reaplicação, o edital define como problemas logísticos os "fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior". Tais fatores incluem:
- Desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local e prejudiquem a aplicação;
- Falta de fornecimento de energia elétrica que impossibilite a leitura da prova por ausência de iluminação natural;
- Falhas na execução de procedimentos de aplicação que resultem em prejuízo comprovado ao participante.
Vale lembrar que, em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, a realização do Enem foi suspensa devido aos danos provocados por um tornado na última sexta-feira (7).
Procedimento de Solicitação
O resultado da solicitação de reaplicação deverá ser verificado no endereço eletrônico enem.inep.gov.br/participante. O Inep enfatiza que não será permitido realizar o exame fora dos locais, datas e horários estipulados.
"A não presença nas provas nas datas e nos horários informados pelo Inep será considerada ausência do participante, sem direito a uma segunda chance para a realização das provas", afirmou o instituto.
A reaplicação do exame para os casos elegíveis está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro.