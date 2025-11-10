A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) abriu um concurso público para preenchimento de 142 vagas efetivas. As oportunidades são destinadas a cargos de nível médio e superior, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 31 de outubro.
Cargos e Remuneração
Os salários iniciais variam de R$ 3.944 a R$ 12.070 para jornadas de 40 horas semanais. Estão disponíveis vagas para "Especialista em Regulação de Transporte I", cargo de nível superior com salário de R$ 12.070. Há também vagas para "Analista de Suporte à Regulação de Transporte I", de nível superior, com remuneração de R$ 10.366, e para "Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I", de nível médio, com salário de R$ 3.944.
As vagas para Especialista em Regulação de Transporte I contemplam formações em diversas áreas, como engenharia, economia, administração, direito, tecnologia da informação, regulação de transportes, entre outras áreas técnicas e de gestão.
Inscrições e Provas
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas. O período de inscrição vai de 3 de novembro a 1º de dezembro, encerrando às 23h59. Para mais informações, acesse o edital no portal acima.
A taxa de inscrição é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 100 para cargos de nível superior. O pagamento pode ser efetuado até o dia 2 de dezembro de 2025. O edital prevê a possibilidade de isenção ou redução da taxa para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos.
A prova objetiva está prevista para o dia 25 de janeiro de 2026 e será realizada na cidade de São Paulo.
Etapas e Ações Afirmativas
O processo seletivo incluirá provas objetivas, e para alguns cargos, provas discursivas e/ou de títulos. O conteúdo programático abrange conhecimentos gerais, legislação sobre regulação de transportes e temas específicos da área.
O concurso reserva vagas para pessoas com deficiência (5%) e candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI). Além disso, o edital garante o uso do nome social por travestis e transexuais durante o processo seletivo.