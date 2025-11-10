O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 31 de outubro.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) abriu um concurso público para preenchimento de 142 vagas efetivas. As oportunidades são destinadas a cargos de nível médio e superior, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os salários iniciais variam de R$ 3.944 a R$ 12.070 para jornadas de 40 horas semanais. Estão disponíveis vagas para "Especialista em Regulação de Transporte I", cargo de nível superior com salário de R$ 12.070. Há também vagas para "Analista de Suporte à Regulação de Transporte I", de nível superior, com remuneração de R$ 10.366, e para "Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I", de nível médio, com salário de R$ 3.944.

As vagas para Especialista em Regulação de Transporte I contemplam formações em diversas áreas, como engenharia, economia, administração, direito, tecnologia da informação, regulação de transportes, entre outras áreas técnicas e de gestão.

Inscrições e Provas

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas. O período de inscrição vai de 3 de novembro a 1º de dezembro, encerrando às 23h59. Para mais informações, acesse o edital no portal acima.