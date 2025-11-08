Uma adolescente de 14 anos está entre as seis vítimas fatais do tornado que devastou parte do Paraná na noite de ontem.
Identificada como Júlia Kwapis, a jovem morava em Rio Bonito do Iguaçu, uma das cidades mais afetadas pelo fenômeno climático extremo que deixou um rastro de destruição e comoção no interior do estado.
Surpresa no caminho de casa
De acordo com relatos de familiares, Júlia foi surpreendida pela força do temporal enquanto voltava para casa.
O pai da adolescente, Roberto Kwapis, contou à emissora RPC, afiliada da TV Globo, que tudo aconteceu em questão de minutos. “O temporal foi muito rápido. Ela estava muito feliz, era uma filha muito querida”, afirmou emocionado.
Noite de buscas e desespero
Durante toda a madrugada, os pais de Júlia procuraram por notícias da filha, sem sucesso. A confirmação do paradeiro da adolescente só veio por volta das 6h da manhã, quando a família foi informada de que ela havia sido levada para o hospital de Laranjeiras do Sul, cidade localizada a aproximadamente 15 quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu.
A mãe, Mari Kwapis, relatou que a filha estava na casa de uma amiga quando o tornado atingiu a região. “Foi tudo muito rápido.
Pelo que soubemos, ela foi jogada e arrastada pela ventania. Chegou ao hospital em estado gravíssimo, com nível quatro de sobrevivência. Estava muito machucada”, contou Mari, visivelmente abalada.
Sonhos interrompidos
No dia seguinte à tragédia, Júlia seria crismada — um momento aguardado com alegria pela família, que planejava um churrasco para celebrar a ocasião.
A última mensagem trocada entre pai e filha, enviada por volta das 16h45, falava justamente sobre os preparativos para a festa. “Ela estava me perguntando o que iríamos fazer. Infelizmente, foi a última conversa que tivemos”, lamentou Roberto.
As autoridades locais e equipes da Defesa Civil continuam o trabalho de resgate e atendimento às famílias atingidas.
Além de Rio Bonito do Iguaçu, outras cidades do sudoeste paranaense também sofreram com os efeitos do tornado, que causou destruição de casas, quedas de energia e mortes confirmadas em diferentes municípios.