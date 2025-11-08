Identificada como Júlia Kwapis, a jovem morava em Rio Bonito do Iguaçu, uma das cidades mais afetadas pelo fenômeno climático extremo que deixou um rastro de destruição e comoção no interior do estado.

Uma adolescente de 14 anos está entre as seis vítimas fatais do tornado que devastou parte do Paraná na noite de ontem.

De acordo com relatos de familiares, Júlia foi surpreendida pela força do temporal enquanto voltava para casa.

O pai da adolescente, Roberto Kwapis, contou à emissora RPC, afiliada da TV Globo, que tudo aconteceu em questão de minutos. “O temporal foi muito rápido. Ela estava muito feliz, era uma filha muito querida”, afirmou emocionado.

Noite de buscas e desespero

Durante toda a madrugada, os pais de Júlia procuraram por notícias da filha, sem sucesso. A confirmação do paradeiro da adolescente só veio por volta das 6h da manhã, quando a família foi informada de que ela havia sido levada para o hospital de Laranjeiras do Sul, cidade localizada a aproximadamente 15 quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu.