A iniciativa ocorre simultaneamente em mais de 70 unidades e postos de atendimento do CIEE, espalhados por 18 estados brasileiros, e tem como meta encaminhar 8,6 mil estudantes para vagas de estágio e 2,5 mil jovens aprendizes. O evento faz parte dos esforços da instituição para ampliar a inclusão profissional e facilitar o acesso de estudantes ao primeiro emprego.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove nesta segunda-feira (10), das 9h às 16h, mais uma edição da Maratona de Vagas, evento presencial e gratuito que promete abrir as portas do mercado de trabalho para milhares de jovens em todo o país. Serão 11,2 mil oportunidades distribuídas entre estágios e programas de aprendizagem em empresas privadas e órgãos públicos.

Para participar, basta comparecer à unidade mais próxima do CIEE com documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) — que pode estar em nome dos pais ou responsáveis. Durante o atendimento, os participantes recebem orientação de carreira, suporte na elaboração ou atualização do currículo e auxílio para encontrar vagas compatíveis com o perfil.

As áreas com maior número de oportunidades de estágio são Administração, Direito, Marketing, Contabilidade e Construção Civil. Já entre as vagas de aprendizagem, os destaques ficam para Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção. Segundo Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, o evento representa uma grande chance para quem ainda busca começar a carreira antes do fim do ano.

“Muitos jovens encaram o final de ano como um período de pausa, mas a Maratona de Vagas surge como uma ponte facilitadora para quem ainda quer conquistar sua tão sonhada vaga no mundo do trabalho. Ainda dá tempo de dar o primeiro passo na jornada profissional”, afirma.