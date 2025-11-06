06 de novembro de 2025
OPORTUNIDADE

Caixa abre concurso com salários até R$14,9 mil; Saiba mais

A Caixa Econômica Federal está prestes a abrir as portas para novos talentos de nível superior. Nesta sexta-feira (7), a instituição financeira lançará o edital de um aguardado concurso público, que oferecerá 184 vagas com remunerações que podem alcançar R$ 14.915,00. As oportunidades são direcionadas a profissionais das áreas de arquitetura, engenharia e medicina do trabalho, reforçando o quadro técnico da Caixa em um momento de expansão.

O processo seletivo, organizado pela Fundação Cesgranrio, busca preencher posições estratégicas. Serão disponibilizadas 36 vagas para Arquitetos, 103 para Engenheiros Civis, 3 para Engenheiros de Segurança do Trabalho, 13 para Engenheiros Elétricos, 5 para Engenheiros Mecânicos e 24 para Médicos do Trabalho. Para todos os cargos, é imprescindível possuir diploma de nível superior na respectiva área de atuação e registro ativo no conselho profissional correspondente.

Remuneração e Benefícios Atrativos

Os futuros colaboradores da Caixa terão acesso a um pacote de benefícios bastante competitivo. Arquitetos e engenheiros, com jornada de 40 horas semanais, receberão um salário de R$ 14.915,00. Já os médicos do trabalho, com carga horária de 30 horas semanais, terão remuneração de R$ 11.186,00. Além dos vencimentos, os aprovados contarão com assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e auxílio-creche, garantindo uma estrutura de suporte completa.

Etapas do Concurso e Compromisso com a Inclusão

O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. Um dos destaques do edital é o forte compromisso da Caixa com a inclusão social, destinando cotas significativas: 25% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. As provas serão aplicadas em todas as capitais do país, facilitando a participação de candidatos de diversas regiões.

As inscrições estarão abertas de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025. As provas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026. A divulgação do resultado das provas e a convocação para o envio de títulos devem ocorrer em 11 de março de 2026, com a verificação de cotas em 26 de abril. O resultado final do concurso está programado para 26 de maio de 2026. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Após a publicação do edital, as inscrições poderão ser feitas por meio do site da Cesgranrio. Mais informações podem ser obtidas na página Trabalhe na CAIXA.

