A Ozonio Propaganda & Marketing celebrou, no dia 31 de outubro, seus 30 anos de atuação no mercado publicitário com um evento marcado por emoção, reencontros e reconhecimento. A comemoração, realizada no Espaço Manifesta, em Piracicaba, reuniu colaboradores e ex-colaboradores que fizeram parte da história da agência, responsável por consolidar-se como uma das principais referências da comunicação regional.
VEJA MAIS:
- Piracicaba terá ônibus gratuito para quem prestar o ENEM 2025
- Caravana de Natal Coca-Cola vem para Piracicaba; Veja quando
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Fundada em 1995, a Ozonio atua nas áreas de publicidade, propaganda, eventos, assessoria de imprensa e comunicação integrada. Ao longo de três décadas, construiu uma trajetória de destaque baseada em inovação, profissionalismo e valorização de talentos, atendendo mais de 100 clientes, entre multinacionais, empresas, instituições, órgãos públicos, campanhas políticas e ONGs.
Durante a celebração, um dos momentos mais marcantes foi a homenagem ao fundador e diretor da agência, Osvaldo Luis Baptista, reconhecido pelo protagonismo na publicidade regional. Emocionado, ele agradeceu à equipe e relembrou os desafios e conquistas ao longo da caminhada.
“Estou muito grato pela surpresa e orgulhoso de toda a nossa trajetória nesses 30 anos de agência. Já atendemos mais de 100 clientes com uma equipe sempre preparada para entregar os melhores trabalhos”, destacou.
Osvaldo iniciou sua trajetória na comunicação em 1984, como estagiário na Rede Drogal, onde chegou a gerente de marketing. Paralelamente, atuou por quase 30 anos como professor nos cursos de Administração e Publicidade e Propaganda da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), inspirando gerações de novos profissionais.
Movido pela vontade de empreender, fundou em 1995, ao lado do amigo Ângelo Vieira da Silva, a agência O2, inicialmente voltada ao marketing no varejo farmacêutico. Pouco tempo depois, com o objetivo de expandir e reposicionar a marca, nasceu a O3 – Ozonio, nome que simboliza energia, transformação e criatividade.
Desde então, a Ozonio consolidou-se como referência em comunicação e marketing na Região Metropolitana de Piracicaba e em outras partes do Brasil, tornando-se sinônimo de qualidade e inovação. Mais de 150 profissionais da comunicação, hoje atuando no Brasil e no exterior, passaram pela agência — reflexo do perfil acolhedor e formador de Osvaldo, que sempre incentivou o desenvolvimento de jovens talentos.
Ao longo dos anos, a agência colecionou importantes premiações do setor, como o Prêmio de Varejo e Serviços de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, o Prêmio Recall de Publicidade, o Festival Midia Fest da APP (Associação dos Profissionais de Propaganda), o Prêmio Central de Outdoor e Destaques no Meio & Mensagem. As conquistas refletem a excelência da Ozonio em áreas como criação publicitária, produção de jingles, editoração de livros e campanhas institucionais.
A comemoração dos 30 anos reafirmou o compromisso da Ozonio Propaganda com a criatividade, a ética e o desenvolvimento da comunicação regional, celebrando não apenas o passado, mas também o futuro de uma agência que continua inspirando o mercado com inovação e paixão pelo que faz.