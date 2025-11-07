Movido pela vontade de empreender, fundou em 1995, ao lado do amigo Ângelo Vieira da Silva, a agência O2, inicialmente voltada ao marketing no varejo farmacêutico. Pouco tempo depois, com o objetivo de expandir e reposicionar a marca, nasceu a O3 – Ozonio, nome que simboliza energia, transformação e criatividade.

Desde então, a Ozonio consolidou-se como referência em comunicação e marketing na Região Metropolitana de Piracicaba e em outras partes do Brasil, tornando-se sinônimo de qualidade e inovação. Mais de 150 profissionais da comunicação, hoje atuando no Brasil e no exterior, passaram pela agência — reflexo do perfil acolhedor e formador de Osvaldo, que sempre incentivou o desenvolvimento de jovens talentos.

Ao longo dos anos, a agência colecionou importantes premiações do setor, como o Prêmio de Varejo e Serviços de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, o Prêmio Recall de Publicidade, o Festival Midia Fest da APP (Associação dos Profissionais de Propaganda), o Prêmio Central de Outdoor e Destaques no Meio & Mensagem. As conquistas refletem a excelência da Ozonio em áreas como criação publicitária, produção de jingles, editoração de livros e campanhas institucionais.