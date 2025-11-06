A magia do Natal está prestes a tomar as estradas do Brasil! A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil já tem data marcada para iniciar sua jornada, prometendo encantar milhões de pessoas entre 12 de novembro e 23 de dezembro. Serão duas comitivas simultâneas que percorrerão 93 municípios em sete estados – Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo – levando a alegria natalina a mais de 63 milhões de brasileiros.
Cada caravana será composta por cinco imponentes caminhões VW Meteor 29.530, meticulosamente decorados com temas natalinos cativantes, como "Carrossel dos Sonhos" e "Presente de Natal". Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus, destaca que os veículos não apenas celebram a parceria de longa data com a Coca-Cola FEMSA Brasil, mas também reforçam a confiabilidade e robustez da marca nesta ação especial de fim de ano.
Um dos grandes diferenciais da edição de 2025 é o compromisso com a sustentabilidade. A Caravana de Natal terá suas emissões de cerca de 124 toneladas de CO compensadas por meio do projeto CarbonFair, recebendo o selo de “Evento Neutro” da Eccaplan. Fabiana Taislam, Head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil, ressalta que essa iniciativa reforça a responsabilidade ambiental da empresa, equivalente à compensação de mais de 740 árvores em créditos de carbono.
Mais informações podem ser encontradas no site oficial da campanha.
Piracicaba na Rota da Magia
Para a alegria dos piracicabanos, a Caravana de Natal da Coca-Cola fará uma parada especial na cidade no dia 18 de novembro, a partir das 18h. O percurso promete iluminar as ruas, com pontos de referência que incluem a COOP RHODIA (Av. Prof. Alberto Vollet Sachs 2030), o Estádio Barrão de Serra Negra e o Elevador Turístico Alto do Mirante. A jornada dos caminhões iluminados terá início na Avenida Professor Alberto Vollet Sachs e culminará na Avenida Mário Dedini, proporcionando um espetáculo visual para toda a família.
Roteiro Completo da Caravana em São Paulo
Confira as datas e cidades que receberão a Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA Brasil 2025 no estado de São Paulo:
- 12/11: Campinas e Indaiatuba;
- 13, 14, 15 e 16/11: São Paulo;
- 17/11: Sumaré;
- 18/11: Piracicaba e Limeira;
- 19/11: Cosmópolis, Americana e Santa Bárbara D’oeste;
- 20/11: Jundiaí;
- 21/11: Mogi das Cruzes e Suzano;
- 22/11: Osasco e Guarulhos;
- 23/11: Santo André e São Caetano do Sul;
- 25/11: Praia Grande e Guarujá;
- 26/11: São Vicente e Santos;
- 27/11: São José dos Campos;
- 30/11: Campos do Jordão;
- 11/12: São José do Rio Preto;
- 12/12: Bauru;
- 13/12: Marília;
- 14/12: Araçatuba.