Tradicionalmente, o sucesso no tratamento da obesidade tem sido medido principalmente pela porcentagem de peso perdido, uma abordagem que carece de diretrizes claras em comparação com outras doenças crônicas. No entanto, a pesquisa reforça a importância de focar em metas como um IMC abaixo de 27 e uma relação cintura-altura inferior a 0,53, indicadores cruciais para um menor risco de problemas de saúde. O estudo STEP UP demonstrou que uma parcela considerável dos pacientes tratados com Wegovy atingiu esses patamares saudáveis – 19,5% com a dose de 7,2 mg e 13,2% com a dose de 2,4 mg –, em contraste com nenhum participante do grupo placebo.

Uma nova perspectiva no tratamento da obesidade foi apresentada pela Novo Nordisk durante a ObesityWeek, com dados promissores do estudo de fase 3b STEP UP. As descobertas indicam que, além de promover uma significativa perda de peso, o medicamento Wegovy (semaglutida) é eficaz em ajudar pacientes a alcançar um Índice de Massa Corporal (IMC) e uma relação cintura-altura considerados saudáveis, impactando diretamente na redução de complicações graves ligadas à condição.

Um dos pontos mais relevantes da análise é que a maioria dos indivíduos que alcançaram essas metas de IMC e cintura também apresentou melhorias em marcadores de saúde cardiovascular, como pressão arterial, colesterol e glicemia. "Estes resultados demonstram que a maioria das pessoas em tratamento com Wegovy que atingem certas metas de IMC e cintura também se beneficiam na redução de seus fatores de risco cardiovascular", destacou Emil Kongshøj Larsen, vice-presidente executivo e chefe de Operações Internacionais da Novo Nordisk. Ele complementa que a dose mais alta de Wegovy (7,2 mg) proporcionou uma perda de peso média de 21%, com um terço dos pacientes perdendo 25% ou mais, o que representa uma nova e significativa opção para o manejo da obesidade.

Marília Fonseca, diretora médica da Novo Nordisk no Brasil, reforça a visão de que o tratamento da obesidade deve ir além da simples perda de peso. "Esta nova análise comprova que o medicamento também atua na redução do risco de complicações graves, como diabetes e doenças cardiovasculares", afirmou. A semaglutida 2,4 mg, comercializada como Wegovy, já está disponível nas farmácias brasileiras desde agosto de 2024, após aprovação da Anvisa em janeiro de 2023. Sua indicação abrange adultos com IMC ≥30 kg/m² (obesidade) ou IMC ≥27 kg/m² (sobrepeso com comorbidade), além de pacientes pediátricos a partir de 12 anos com obesidade e peso corporal acima de 60 kg. A dose mais alta de 7,2 mg está atualmente sob análise da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e tem previsão de submissão à FDA (EUA) e Anvisa (Brasil).