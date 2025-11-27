06 de novembro de 2025
MUDANÇAS

27 vias de Piracicaba receberam reforço na sinalização; veja onde

Por Bruno Mendes/JP
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
As intervenções abrangeram cinco avenidas e 22 ruas da cidade
As intervenções abrangeram cinco avenidas e 22 ruas da cidade

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (Semuttran), realizou um conjunto de serviços de sinalização horizontal e vertical em 27 vias do município entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro. As intervenções abrangeram cinco avenidas e 22 ruas da cidade.

O trabalho executado incluiu a instalação de dispositivos para redução de velocidade, como lombadas, além de tachões e tachinhas. Houve também a substituição de placas pertencentes à sinalização vertical e aérea.

A demarcação no pavimento contemplou a pintura de legendas como "Pare", "Devagar" e "Lombada", faixas para travessia de pedestres, eixos de rua, zebrados, faixas elevadas, faixas de canalização e desaceleração, bem como a delimitação de vagas de estacionamento.

Durante a execução dessas ações, foram realizados reparos em pontos específicos, como o reposicionamento de suportes metálicos de semáforos e a correção de cabos e fiações quando identificada a necessidade.

Essa iniciativa faz parte de uma estratégia contínua da Secretaria, visando revitalizar e aprimorar a sinalização viária em vias urbanas, com o objetivo de aumentar a segurança para todos os usuários: pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

Vias Atendidas

Avenidas:

  • Dois Córregos
  • Dona Lídia
  • Madre Maria Teodoro
  • Piracicamirim
  • Raposo Tavares

Ruas:

  • Ângelo Stênico
  • Antônio Lourenço Do Canto
  • Argentina
  • Conchas
  • dos Mandis
  • Doutor Lula
  • Elvira Pereira Chinelato
  • Equador
  • Frei Cirilio Bergamasco
  • Jacob Walder
  • João Francisco de Oliveira
  • João Tedesco
  • José Eduardo Rufino de Oliveira
  • Nelson Camponês do Brasil
  • Nove de Julho
  • Pacaembu
  • Pompeu Pomperyer
  • Quinze de Novembro
  • Sebastião Santos de Oliveira
  • Território do Acre
  • Treze de Abril
  • Treze de Maio

