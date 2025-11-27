A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (Semuttran), realizou um conjunto de serviços de sinalização horizontal e vertical em 27 vias do município entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro. As intervenções abrangeram cinco avenidas e 22 ruas da cidade.
O trabalho executado incluiu a instalação de dispositivos para redução de velocidade, como lombadas, além de tachões e tachinhas. Houve também a substituição de placas pertencentes à sinalização vertical e aérea.
A demarcação no pavimento contemplou a pintura de legendas como "Pare", "Devagar" e "Lombada", faixas para travessia de pedestres, eixos de rua, zebrados, faixas elevadas, faixas de canalização e desaceleração, bem como a delimitação de vagas de estacionamento.
Durante a execução dessas ações, foram realizados reparos em pontos específicos, como o reposicionamento de suportes metálicos de semáforos e a correção de cabos e fiações quando identificada a necessidade.
Essa iniciativa faz parte de uma estratégia contínua da Secretaria, visando revitalizar e aprimorar a sinalização viária em vias urbanas, com o objetivo de aumentar a segurança para todos os usuários: pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.
Vias Atendidas
Avenidas:
- Dois Córregos
- Dona Lídia
- Madre Maria Teodoro
- Piracicamirim
- Raposo Tavares
Ruas:
- Ângelo Stênico
- Antônio Lourenço Do Canto
- Argentina
- Conchas
- dos Mandis
- Doutor Lula
- Elvira Pereira Chinelato
- Equador
- Frei Cirilio Bergamasco
- Jacob Walder
- João Francisco de Oliveira
- João Tedesco
- José Eduardo Rufino de Oliveira
- Nelson Camponês do Brasil
- Nove de Julho
- Pacaembu
- Pompeu Pomperyer
- Quinze de Novembro
- Sebastião Santos de Oliveira
- Território do Acre
- Treze de Abril
- Treze de Maio