O trabalho executado incluiu a instalação de dispositivos para redução de velocidade, como lombadas, além de tachões e tachinhas. Houve também a substituição de placas pertencentes à sinalização vertical e aérea.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (Semuttran), realizou um conjunto de serviços de sinalização horizontal e vertical em 27 vias do município entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro. As intervenções abrangeram cinco avenidas e 22 ruas da cidade.

A demarcação no pavimento contemplou a pintura de legendas como "Pare", "Devagar" e "Lombada", faixas para travessia de pedestres, eixos de rua, zebrados, faixas elevadas, faixas de canalização e desaceleração, bem como a delimitação de vagas de estacionamento.

Durante a execução dessas ações, foram realizados reparos em pontos específicos, como o reposicionamento de suportes metálicos de semáforos e a correção de cabos e fiações quando identificada a necessidade.

Essa iniciativa faz parte de uma estratégia contínua da Secretaria, visando revitalizar e aprimorar a sinalização viária em vias urbanas, com o objetivo de aumentar a segurança para todos os usuários: pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

Vias Atendidas