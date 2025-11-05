O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) instala nesta quinta-feira (6) novas unidades judiciais em Piracicaba, reforçando a estrutura da comarca e ampliando a capacidade de atendimento à população. A cerimônia, conduzida pelo presidente do TJSP, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, acontece às 16h, no Fórum, e marca a criação da Vara Regional das Garantias, da 7ª Vara Cível e de três Unidades de Processamento Judicial (UPJs) — Cível, da Família e das Sucessões e Criminal.

As novas instalações integram o plano de expansão do Tribunal na 4ª Região Administrativa Judiciária (RAJ), que abrange Campinas e cidades do entorno. A iniciativa busca modernizar o sistema e agilizar a tramitação de processos. Só em Piracicaba, tramitam 317 mil ações, o segundo maior volume da 4ª RAJ.

De acordo com a juíza diretora da 4ª RAJ e do Fórum de Campinas, Renata Oliva Bernardes de Souza, as novas unidades “atendem à alta demanda jurisdicional da região e permitem uma prestação jurisdicional mais racionalizada e efetiva, que, ao final, é o objetivo do Tribunal de Justiça de São Paulo”.

