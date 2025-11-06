Inspirado na lendária figura de Sherazade e no rei Shariar, o espetáculo é uma fusão harmoniosa de dança, mito e emoção, que promete reinterpretar de forma única este clássico atemporal da literatura oriental. A essência da narrativa se desenrola em torno do poder curativo da palavra e da sensibilidade ímpar de Sherazade, que, através de suas cativantes histórias, consegue transmutar a dor e o rancor do rei em sentimentos de empatia e humanidade, um verdadeiro bálsamo para a alma.

Piracicaba está em contagem regressiva para uma noite verdadeiramente mágica com a 22ª edição do Espetáculo de Dança do Espaço Ventre Vida, que neste ano nos transporta para o universo encantador de “As Mil e Uma Noites”. A tão aguardada apresentação acontece amanhã, sexta-feira (7), pontualmente às 20h, no prestigiado Teatro Municipal Erotides de Campos, localizado no coração do Engenho Central. O público pode esperar uma imersão poética e emocionante na célebre narrativa árabe, celebrando a coragem, a sabedoria e o poder transformador que a arte possui.

Com classificação livre e uma duração aproximada de 1h30, o espetáculo contará com um elenco vibrante de cerca de 50 bailarinos, abrangendo desde crianças a adultos, que darão vida a 16 coreografias inéditas, meticulosamente desenvolvidas ao longo do ano. A direção geral e artística é assinada por Fernanda Marina Everaldo, que também é responsável pelo roteiro, em colaboração com Carmelina de Toledo Piza, que assume o papel crucial de contadora de histórias, guiando o público por essa jornada fantástica. Um dos grandes destaques e motivo de celebração é a participação especialíssima dos bailarinos internacionais Tarik e Julli Canoli, convidados para abrilhantar ainda mais essa produção grandiosa.

Os ingressos para essa experiência inesquecível já estão disponíveis e podem ser adquiridos no Espaço Ventre Vida. Para aqueles que decidirem de última hora, haverá venda na bilheteria do Teatro Municipal amanhã, no dia da apresentação, enquanto durarem os lotes. Os valores são de R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia-entrada) e R$ 60 (antecipado). E uma ótima notícia para os nossos leitores: assinantes do Jornal de Piracicaba também têm direito à meia-entrada, bastando apresentar a carteirinha de associado.

Com uma trajetória de 23 anos dedicados à arte da dança, o Espaço Ventre Vida consolidou-se como uma referência na cidade, oferecendo uma vasta gama de modalidades, como dança do ventre, tribal fusion, ballet, jazz, flamenco e dança de salão. Este evento anual é, sem dúvida, o ponto alto do calendário artístico da escola, um momento de celebração que reúne diferentes linguagens e exalta a diversidade e a beleza da expressão corporal.