A maior estátua de Cristo do mundo, desconsiderando a altura de seu pedestal, está localizada no Brasil, mas a mais de 1.500 quilômetros do Rio de Janeiro. O Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, ultrapassou em tamanho o tradicional símbolo carioca, o Cristo Redentor, e se estabeleceu como um novo ponto de referência no turismo religioso nacional.
- Evento especial da Società Italiana acontece hoje (5); Saiba mais
- Papa Francisco recebe homenagem no Cristo Redentor
Inaugurado em 2022, o Cristo Protetor mede 37,5 metros na escultura, dimensão que o classifica como a maior imagem de Cristo do mundo ao considerar exclusivamente a estátua. Com a inclusão da base de 6 metros, o conjunto atinge uma altura total de 43,5 metros.
Outras características do monumento incluem:
- Envergadura: Os braços abertos somam 39 metros.
- Peso: A construção tem mais de 1.700 toneladas.
- Localização e Significado: Foi erguido no Morro das Antenas, um local simbólico para a cidade por ter sido o ponto de partida da primeira iluminação elétrica de Encantado.
- Atrativo Turístico: Possui um mirante interno, a 33 metros de altura, em formato de coração, que oferece uma vista panorâmica do Vale do Taquari.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O projeto, que contou com apoio de empresários, voluntários e líderes religiosos, marcou a cidade no mapa do turismo de fé, atraindo visitantes de todo o país desde sua abertura.
Corcovado e a disputa por altura
O Cristo Redentor, inaugurado em 1931, mede 30 metros de altura na estátua e possui um pedestal de 8 metros, totalizando 38 metros. A obra, situada a 704 metros de altitude no Corcovado, mantém seu prestígio histórico e status de ícone nacional e mundial, sendo reconhecida como uma das sete maravilhas do mundo moderno.
O contraste entre as duas obras evidencia um fenômeno curioso: o Cristo Protetor conquista atenção pelo título de maior estátua de Cristo em sua categoria, enquanto o Redentor preserva sua relevância cultural e histórica.
Outras Referências e Projetos em Andamento
O monumento de Encantado é o maior na medição da estátua, mas é superado em altura total por outras obras no mundo, como:
Cristo Rei (Polônia): Estátua de 33 metros (com coroa de 3m), em uma base de 16 metros.
Cristo Rei (Portugal): Estátua de 28 metros sobre um pedestal de 82 metros.
Além disso, o Brasil apresenta projetos que visam superar as marcas atuais. Em Pilar, Alagoas, está em desenvolvimento um plano para construir uma estátua de Cristo de cerca de 70 metros de altura. O projeto, com investimento inicial estimado em R$ 12,2 milhões, inclui um elevador interno e um mirante de vidro na região do coração, e pode se tornar, se concluído, o maior monumento do gênero no mundo.