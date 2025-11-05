A maior estátua de Cristo do mundo, desconsiderando a altura de seu pedestal, está localizada no Brasil, mas a mais de 1.500 quilômetros do Rio de Janeiro. O Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, ultrapassou em tamanho o tradicional símbolo carioca, o Cristo Redentor, e se estabeleceu como um novo ponto de referência no turismo religioso nacional.

VEJA MAIS:





Inaugurado em 2022, o Cristo Protetor mede 37,5 metros na escultura, dimensão que o classifica como a maior imagem de Cristo do mundo ao considerar exclusivamente a estátua. Com a inclusão da base de 6 metros, o conjunto atinge uma altura total de 43,5 metros.