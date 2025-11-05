Nesta quarta-feira (5), a Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba abre suas portas para um evento de grande significado cultural e histórico: o “Benvenuti alla nostra storia”. A partir das 19h, na sede histórica da entidade, localizada na Rua Dom Pedro I, 781, no Centro, a celebração marca a conclusão do projeto técnico de restauro do imponente edifício, que abriga o único teatro italiano do interior de São Paulo ainda de pé.
O presidente da Società, Juliano Menghel Dorizotto, enfatizou ao Jornal de Piracicaba a relevância do momento. "É um evento não só da comunidade italiana, mas de toda Piracicaba. O prédio da Società abriga o único teatro italiano do interior de São Paulo ainda de pé, e agora iniciamos o processo que permitirá o restauro desse patrimônio histórico", afirmou. Construído entre 1904 e 1905 e tombado pelo Codepac desde 1992, o edifício é um dos mais importantes patrimônios arquitetônicos da cidade, e seu restauro é um "sonho antigo que começa a se concretizar", nas palavras de Dorizotto, visando preservar a história e devolver à cidade um espaço cultural que representa gerações de ítalo-descendentes.
A programação da noite é rica e diversificada. A arquiteta e restauradora Juliana Binotti, responsável pelo projeto técnico, ministrará uma palestra sobre a importância da preservação dos prédios históricos e o papel da arquitetura na valorização da identidade local. A palestra será presencial e transmitida on-line pelo canal da profissional no YouTube. Outro ponto alto será o lançamento do novo site da Società Italiana, que passará a reunir um acervo digital com registros da história do prédio e da imigração italiana na cidade, incluindo documentos, depoimentos, fotos e memórias afetivas. A noite também contará com a apresentação da Orquestra Juvenil de Cordas da Academia Jovens Músicos, reforçando o papel da Società como um espaço vivo de cultura e arte.
O evento é gratuito, mas os ingressos são limitados a 200 pessoas e podem ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla. O projeto técnico de restauro é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio do ProAC-ICMS, com iniciativa da J. Binotti Arquitetura e da Società Italiana de Piracicaba, e patrocínio de diversas empresas.