Nesta quarta-feira (5), a Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba abre suas portas para um evento de grande significado cultural e histórico: o “Benvenuti alla nostra storia”. A partir das 19h, na sede histórica da entidade, localizada na Rua Dom Pedro I, 781, no Centro, a celebração marca a conclusão do projeto técnico de restauro do imponente edifício, que abriga o único teatro italiano do interior de São Paulo ainda de pé.

O presidente da Società, Juliano Menghel Dorizotto, enfatizou ao Jornal de Piracicaba a relevância do momento. "É um evento não só da comunidade italiana, mas de toda Piracicaba. O prédio da Società abriga o único teatro italiano do interior de São Paulo ainda de pé, e agora iniciamos o processo que permitirá o restauro desse patrimônio histórico", afirmou. Construído entre 1904 e 1905 e tombado pelo Codepac desde 1992, o edifício é um dos mais importantes patrimônios arquitetônicos da cidade, e seu restauro é um "sonho antigo que começa a se concretizar", nas palavras de Dorizotto, visando preservar a história e devolver à cidade um espaço cultural que representa gerações de ítalo-descendentes.