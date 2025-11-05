05 de novembro de 2025
SUCESSO

Ricardo Caruso celebra êxito de 'Crônicas Lapidadas'

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Bia Xavier - JP
Ricardo Caruso celebrou o sucesso de seu primeiro livro 'Crônicas Lapidadas'.

O empresário, advogado e agora escritor Ricardo Caruso expressou sua gratidão pelo sucesso do lançamento de seu primeiro livro, “Crônicas Lapidadas: uma coletânea sobre gemas, ouro e o mundo em transformação”. A obra, publicada pela Editora Nova Consciência, teve seu evento de estreia na 6ª Flipira e um segundo lançamento na última sexta-feira (31), na Livraria Leitura do Shopping Piracicaba, atraindo um público significativo interessado no fascinante universo das pedras preciosas e do ouro.

O lançamento, que ocorreu das 18h às 21h, foi um marco para Caruso, que fez sua estreia no mundo literário. Com 240 páginas, o livro entrelaça dados técnicos sobre gemas, suas propriedades e simbolismos, com análises sobre a importância do ouro na economia global. A noite de autógrafos, que também celebrou a tradição familiar do autor ligada ao setor, foi marcada por grande participação e curiosidade dos presentes.

Nesta quarta-feira (5), Ricardo Caruso fez questão de visitar o Jornal de Piracicaba para agradecer pessoalmente a divulgação do evento. "O evento foi muito bom, várias pessoas participaram e se interessaram pelo universo do ouro", contou Ricardo, visivelmente satisfeito com a repercussão e o engajamento do público com os temas abordados em sua obra.

