O empresário, advogado e agora escritor Ricardo Caruso expressou sua gratidão pelo sucesso do lançamento de seu primeiro livro, “Crônicas Lapidadas: uma coletânea sobre gemas, ouro e o mundo em transformação”. A obra, publicada pela Editora Nova Consciência, teve seu evento de estreia na 6ª Flipira e um segundo lançamento na última sexta-feira (31), na Livraria Leitura do Shopping Piracicaba, atraindo um público significativo interessado no fascinante universo das pedras preciosas e do ouro.

O lançamento, que ocorreu das 18h às 21h, foi um marco para Caruso, que fez sua estreia no mundo literário. Com 240 páginas, o livro entrelaça dados técnicos sobre gemas, suas propriedades e simbolismos, com análises sobre a importância do ouro na economia global. A noite de autógrafos, que também celebrou a tradição familiar do autor ligada ao setor, foi marcada por grande participação e curiosidade dos presentes.