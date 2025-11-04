O projeto CinEsalq convida o público para uma sessão especial do documentário "Mussum, um filme do Cacildis", que celebra a vida e o legado de um dos maiores ícones da cultura brasileira. A exibição gratuita acontecerá nesta quinta-feira (6), às 17h, no Anfiteatro de Horticultura da Escola Superior de Agricultura (Esalq/USP).

Conhecido por seu carisma e talento, Mussum iniciou sua jornada artística como vocalista do aclamado grupo "Os Originais do Samba". Posteriormente, conquistou o Brasil com seu humor inconfundível, tornando-se um dos integrantes mais queridos do lendário quarteto "Os Trapalhões", com passagens marcantes pelo cinema e pela televisão.