O projeto CinEsalq convida o público para uma sessão especial do documentário "Mussum, um filme do Cacildis", que celebra a vida e o legado de um dos maiores ícones da cultura brasileira. A exibição gratuita acontecerá nesta quinta-feira (6), às 17h, no Anfiteatro de Horticultura da Escola Superior de Agricultura (Esalq/USP).
Conhecido por seu carisma e talento, Mussum iniciou sua jornada artística como vocalista do aclamado grupo "Os Originais do Samba". Posteriormente, conquistou o Brasil com seu humor inconfundível, tornando-se um dos integrantes mais queridos do lendário quarteto "Os Trapalhões", com passagens marcantes pelo cinema e pela televisão.
Dirigido por Susanna Lira, o filme, com classificação etária de 10 anos, utiliza uma linguagem audiovisual contemporânea e recursos gráficos para desvendar a multifacetada trajetória de Mussum. A produção não apenas reconstrói sua carreira artística, mas também reflete sobre o profundo impacto cultural que o artista deixou, e que ainda hoje ressoa em redes sociais, produtos e campanhas publicitárias.
O CinEsalq, iniciativa da Agenda Cultural 2025 do campus Luiz de Queiroz, é organizado pela Comissão (CCEx) e pelo Serviço (SVCEx) de Cultura e Extensão Universitária da Esalq/USP. O projeto oferece sessões de cinema gratuitas, com uma curadoria que intercala filmes de temáticas sociais, culturais e ambientais. Seu objetivo é proporcionar um espaço de lazer e enriquecimento cultural para a comunidade acadêmica e o público em geral, incentivando a formação crítica e apreciativa da sétima arte.
Filme: “Mussum, um filme do Cacildis”
Data: Quinta-feira, 06 de novembro
Horário: 17h
Local: Anfiteatro de Horticultura, Esalq/USP
Classificação: 10 anos
Entrada: Gratuita