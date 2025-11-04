O deputado estadual Alex Madureira (PL) foi designado, nesta segunda-feira (4), pela presidência da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como relator do Orçamento Estadual para o exercício de 2026 (Projeto de Lei nº 1036/25).
Esta é a quarta vez que o parlamentar assume uma relatoria orçamentária e a terceira consecutiva sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas reafirmando a confiança e o reconhecimento de seu trabalho técnico e comprometido com a boa aplicação dos recursos públicos.
Com longa trajetória na área orçamentária, o deputado já foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) em diferentes exercícios. Em 2019, durante seu primeiro mandato, relatou a LDO e a LOA de 2020. Atuou como relator da Redação Final do Orçamento Paulista de 2023, e o Orçamento de 2025.
A relatoria do Orçamento é uma das funções de maior responsabilidade dentro da Assembleia Legislativa, pois cabe ao relator analisar, consolidar e apresentar o parecer final sobre a proposta enviada pelo Executivo, definindo, junto à Comissão, as prioridades de investimento e o equilíbrio entre receitas e despesas do Estado.
Com mais essa designação, Alex Madureira consolida sua atuação como uma das principais vozes técnicas e políticas da Assembleia Legislativa, contribuindo diretamente para a construção de um orçamento mais eficiente, transparente e voltado às demandas da população paulista.
O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 prevê receitas de R$ 382 bilhões para o próximo ano. Entre os destaques da proposta está a destinação de mais de R$ 30 bilhões para investimentos, reforçando o compromisso com obras estruturantes e a ampliação de serviços públicos de qualidade.
“Estas iniciativas permitem dinamizar nossas atividades produtivas, gerar mais empregos, fortalecer o contexto empresarial paulista e assim elevar ??a posição do Estado ao posto de melhor ambiente de negócios do país frente às cadeias globais de valor”?, ressaltou o governador Tarcísio de Freitas.
Na proposta, quase três quartos da receita disponível do Executivo estão direcionados às áreas essenciais de educação, saúde, segurança pública, geração de emzregos, cultura, desenvolvimento social, habitação de interesse social, segurança hídrica e preservação ambiental. O objetivo é ampliar a qualidade do atendimento ao cidadão e reduzir desigualdades.