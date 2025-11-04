Esta é a quarta vez que o parlamentar assume uma relatoria orçamentária e a terceira consecutiva sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas reafirmando a confiança e o reconhecimento de seu trabalho técnico e comprometido com a boa aplicação dos recursos públicos.

O deputado estadual Alex Madureira (PL) foi designado, nesta segunda-feira (4), pela presidência da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como relator do Orçamento Estadual para o exercício de 2026 (Projeto de Lei nº 1036/25).

Com longa trajetória na área orçamentária, o deputado já foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) em diferentes exercícios. Em 2019, durante seu primeiro mandato, relatou a LDO e a LOA de 2020. Atuou como relator da Redação Final do Orçamento Paulista de 2023, e o Orçamento de 2025.

A relatoria do Orçamento é uma das funções de maior responsabilidade dentro da Assembleia Legislativa, pois cabe ao relator analisar, consolidar e apresentar o parecer final sobre a proposta enviada pelo Executivo, definindo, junto à Comissão, as prioridades de investimento e o equilíbrio entre receitas e despesas do Estado.

Com mais essa designação, Alex Madureira consolida sua atuação como uma das principais vozes técnicas e políticas da Assembleia Legislativa, contribuindo diretamente para a construção de um orçamento mais eficiente, transparente e voltado às demandas da população paulista.