Fãs brasileiros de Ariana Grande foram surpreendidos nesta terça-feira (4) com a notícia do cancelamento da vinda da cantora e atriz ao Brasil. A estrela pop, aguardada para a pré-estreia do aguardado filme "Wicked For Good" em São Paulo, não conseguiu embarcar devido a um imprevisto de segurança com a aeronave que a traria ao país.
VEJA MAIS:
- CinEsalq exibe documentário sobre a vida e legado de Mussum
- Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Em um comunicado emocionado divulgado em suas redes sociais na madrugada, Ariana explicou que ela e sua equipe foram obrigadas a desembarcar do voo pouco antes da decolagem. A aeronave necessitava de manutenção urgente por questões de segurança, o que resultou em um atraso significativo, com a partida remarcada apenas para a manhã seguinte. A artista revelou que, junto à Universal Pictures, buscou incansavelmente por outras opções de voos, mas nenhuma alternativa se mostrou viável para chegar a tempo ao evento na capital paulista.
"Estou com o coração partido por não poder estar aí com vocês. Nós sinceramente tentamos de tudo e peço desculpas do fundo do meu coração", escreveu a artista.
Ariana Grande aproveitou a mensagem para pedir desculpas aos admiradores brasileiros e aos colegas de elenco, solicitando que os fãs dediquem todo o carinho aos outros participantes da celebração. A atriz é uma das protagonistas do longa-metragem, que promete ser um dos grandes lançamentos do ano.
Apesar da ausência da estrela, a pré-estreia de "Wicked For Good" em São Paulo segue confirmada para esta terça-feira (4), contando com a presença de outros membros do elenco e convidados especiais. O evento marca o início da divulgação do filme no Brasil, que tem gerado grande expectativa entre o público e a crítica.