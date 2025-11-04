04 de novembro de 2025
ELA NÃO VEM MAIS!

Ariana Grande cancela vinda ao Brasil para pré-estreia de Wicked

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
'Wicked: Parte II' estreia dia no dia 20 de novembro nos cinemas brasileiros.
Fãs brasileiros de Ariana Grande foram surpreendidos nesta terça-feira (4) com a notícia do cancelamento da vinda da cantora e atriz ao Brasil. A estrela pop, aguardada para a pré-estreia do aguardado filme "Wicked For Good" em São Paulo, não conseguiu embarcar devido a um imprevisto de segurança com a aeronave que a traria ao país.

Em um comunicado emocionado divulgado em suas redes sociais na madrugada, Ariana explicou que ela e sua equipe foram obrigadas a desembarcar do voo pouco antes da decolagem. A aeronave necessitava de manutenção urgente por questões de segurança, o que resultou em um atraso significativo, com a partida remarcada apenas para a manhã seguinte. A artista revelou que, junto à Universal Pictures, buscou incansavelmente por outras opções de voos, mas nenhuma alternativa se mostrou viável para chegar a tempo ao evento na capital paulista.

"Estou com o coração partido por não poder estar aí com vocês. Nós sinceramente tentamos de tudo e peço desculpas do fundo do meu coração", escreveu a artista.

Ariana Grande aproveitou a mensagem para pedir desculpas aos admiradores brasileiros e aos colegas de elenco, solicitando que os fãs dediquem todo o carinho aos outros participantes da celebração. A atriz é uma das protagonistas do longa-metragem, que promete ser um dos grandes lançamentos do ano.

Apesar da ausência da estrela, a pré-estreia de "Wicked For Good" em São Paulo segue confirmada para esta terça-feira (4), contando com a presença de outros membros do elenco e convidados especiais. O evento marca o início da divulgação do filme no Brasil, que tem gerado grande expectativa entre o público e a crítica.

