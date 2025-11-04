Fãs brasileiros de Ariana Grande foram surpreendidos nesta terça-feira (4) com a notícia do cancelamento da vinda da cantora e atriz ao Brasil. A estrela pop, aguardada para a pré-estreia do aguardado filme "Wicked For Good" em São Paulo, não conseguiu embarcar devido a um imprevisto de segurança com a aeronave que a traria ao país.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Em um comunicado emocionado divulgado em suas redes sociais na madrugada, Ariana explicou que ela e sua equipe foram obrigadas a desembarcar do voo pouco antes da decolagem. A aeronave necessitava de manutenção urgente por questões de segurança, o que resultou em um atraso significativo, com a partida remarcada apenas para a manhã seguinte. A artista revelou que, junto à Universal Pictures, buscou incansavelmente por outras opções de voos, mas nenhuma alternativa se mostrou viável para chegar a tempo ao evento na capital paulista.