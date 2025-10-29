A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28) o Projeto de Lei 2307/07, que endurece as penas para crimes de adulteração e falsificação de alimentos, bebidas e suplementos alimentares. A proposta, que agora segue para análise do Senado Federal, transforma esse tipo de crime em hediondo quando resultar em morte ou lesão corporal grave, ampliando as punições previstas no Código Penal. O texto foi relatado pelo deputado Kiko Celeguim (PT-SP) e é visto como uma resposta legislativa aos recentes casos de intoxicação por metanol que deixaram 15 mortos no Brasil.

Com a nova redação, quem modificar alimentos ou bebidas de forma ilegal e causar morte do consumidor poderá ser condenado de 5 a 15 anos de prisão. Nos casos em que a adulteração provocar lesão grave ou gravíssima, como a cegueira causada por metanol, o crime será classificado como hediondo, recebendo o mesmo tratamento legal dado a homicídios qualificados e estupros.