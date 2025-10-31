A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passa a ser totalmente digital para motoristas brasileiros a partir de 2025. O novo sistema, implementado pelos Detrans estaduais e integrado ao aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), visa simplificar o procedimento e eliminar a necessidade de deslocamento físico. O processo, desde o preenchimento de formulários até o recebimento do documento, pode ser concluído online.
Requisitos e Fluxo do Processo
Para utilizar o serviço, o motorista deve possuir uma conta gov.br de nível prata ou ouro e ter uma CNH válida, sem pendências administrativas. O sistema realiza uma verificação automática do histórico do condutor antes de liberar a renovação.
Após o pagamento das taxas aplicáveis, o condutor deve agendar exames médicos e psicológicos em clínicas credenciadas. A exigência dos exames depende da categoria e da idade. Para as categorias C, D e E, o exame toxicológico permanece obrigatório.
Com a aprovação nos exames, a CNH digital é emitida no aplicativo em até três dias úteis. A validade do documento digital é a mesma da versão impressa, que é enviada pelos Correios em um prazo de até dez dias.
Validade e Custos
O prazo de validade da CNH varia conforme a faixa etária do condutor:
- 10 anos: para motoristas com menos de 50 anos.
- 5 anos: para condutores entre 50 e 69 anos.
- 3 anos: para condutores com 70 anos ou mais.
O custo total do processo, que inclui taxas e exames, é determinado pelo estado e pela categoria da CNH, situando-se geralmente entre R$ 250 e R$ 400.
A iniciativa de modernização busca facilitar a rotina dos cidadãos e contribuir para a redução de erros na emissão de documentos. A circulação com a CNH vencida pode resultar em multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira do motorista.