A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passa a ser totalmente digital para motoristas brasileiros a partir de 2025. O novo sistema, implementado pelos Detrans estaduais e integrado ao aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), visa simplificar o procedimento e eliminar a necessidade de deslocamento físico. O processo, desde o preenchimento de formulários até o recebimento do documento, pode ser concluído online.

VEJA MAIS:



Requisitos e Fluxo do Processo

Para utilizar o serviço, o motorista deve possuir uma conta gov.br de nível prata ou ouro e ter uma CNH válida, sem pendências administrativas. O sistema realiza uma verificação automática do histórico do condutor antes de liberar a renovação.